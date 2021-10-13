定義純網銀價值 LINE Bank開業首年射創新3箭

金管會統計，LINE Bank 甫開業已躍昇為 2021 年第二季銀行業數位帳戶成長的第一位。為了專注線上金融，LINE Bank 今 (13) 日宣布，開業首年射創新 3 箭，包括：創銀行首家「無讀卡機」升級帳戶、Chatbot 智能客服、eKYC 強化客服核心能力，藉以定義純網銀價值。

LINE Bank 已於 2021 年 4 月正式於臺灣對外開業，提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等消費金融服務。據金管會銀行局統計至 6 月底止，LINE Bank 開戶數近 16 萬戶，而樂天銀行則為 6 萬多戶，LINE Bank 不僅反超年初即開業的樂天，且為第二季數位帳戶成長之冠。

由於純網銀的特色在於無實體分行，自 2021 年 9 月開始，LINE Bank 優化線上帳戶升級流程，用戶不但免插卡，更能捨棄「晶片卡讀卡機」，只要持「自然人憑證」透過「近距離無線通訊（NFC)」於 LINE Bank App 完成手機感應，最快 5 秒線上完成數位帳戶升級，提升非約定轉帳限額，全程不需要使用電腦與讀卡機，創下銀行業首家「無讀卡機」升級帳戶服務。

目前 LINE Bank 數位帳戶每筆、每天、每月跨行非約定轉帳限額分別為 1 萬、3 萬、5 萬元。用戶升級為進階帳戶後，可擁有更高的非約定轉帳限額，行動銀行非約定轉帳限額提升為每筆、每天、每月各為 5 萬、10 萬、20 萬元。如果一併考量 LINE Bank 提供的行動銀行跨行轉帳優惠次數每月 88 次，LINE Bank 的「轉帳」服務優勢，又再躍進一步。

也因為沒有實體分行，客戶與 LINE Bank 的第一關鍵接觸就在於「線上客服」，截至開業以來，智能客服累積訊息筆數已經超過 200 萬筆。為了強化線上客服功能，LINE Bank 不但採「雙地點」客服中心，以確保客服營運 24 小時不中斷，更打造完整 Chatbot 智能客服體系，更是國內銀行業第一家引進 LINE to Call 服務的品牌。

LINE Bank 並引進「數位生物辨識技術」優化 eKYC（Electronic Know Your Customer），強化特定交易和手續的客戶辨識程度。LINE Bank 說明，過去，客服人員必須透過詢問客戶帳戶資訊，或肉眼辨識客戶面容，藉以確認進線用戶身分。而在引進「數位生物辨識技術」之後，LINE Bank 為用戶增加多一項屏障，增加用戶身分確認的準確性。

同時，為了提升身分驗證的準確度，LINE Bank 更採用兩種不同演算法機制的「雙腦引擎」提供「驗證信心分數」，來輔助客服人員更快速辨識用戶身分。

LINE Bank 一口氣射出三箭，正面挑戰傳統銀行，總經理黃以孟表示，經過內部反覆討論之後，我們認為純網銀的優勢在於沒有過往包袱，想發揚的價值在於運用技術創新既有交易流程，以及簡化複雜手續，為客戶帶來便利、順暢的體驗，讓用戶明顯感受純網銀的不一樣。