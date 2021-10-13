勞動部規劃鬆綁移工來台 完整接種疫苗擬可優先入境

為防堵 COVID-19 疫情，我國實施邊境管制，暫緩移工輸入，導致產業缺工逐漸擴大，勞動部長許銘春今 (13) 日赴立法院備詢，會前指出，目前正在研擬開放移工入境的具體配套措施，規劃讓完整接種疫苗者優先入境，但還是要檢附 PCR 陰性證明。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、經濟部、衛福部專題報告並備質詢，有關產業缺工議題，許銘春指出，因應疫情降溫，勞動部與相關部會正在研擬鬆綁移工入境方案。

許銘春指出，重啟移工入境必須兼顧中央防疫政策及產業勞動力所需，將從來源國源頭管理，強化入境後的防疫措施。

許銘春進一步說明，研擬讓完整施打疫苗的移工優先入境，移工入境必須持有 PCR 檢驗報告、入境前 1 人 1 室、入境後完成 14 天檢疫隔離 + 7 天自主健康管理。

許銘春強調，務必要有完整配套方案才會開放移工入境台灣，待相關部會研議討論後，提交給中央流行疫情指揮中心，會盡快處理定案。

國內因本土疫情爆發，自 5 月 19 日起強化邊境管制，未持有我國有效居留證的非本國籍人士暫緩入境，包括專業外國人及移工，產業缺工問題持續惡化，家庭照護工也明顯短缺，雇主紛紛呼籲政府盡速開放輸入移工。

