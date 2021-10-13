美而快拓展支付新版圖 拚年底前單月營收再創高

隨著五倍券振興措施開跑，服飾電商業者美而快 (5321-TW) 今 (13) 日宣布，旗下 BNPL(Buy Now Pay Later，先買後付)支付工具 fasney 串接旗下近 30 個網紅品牌，推出全新電商金融優惠方案，趕搭消費商機，看好在電商傳統旺季與五倍券加持，年底前單月營收有望再創高。

美而快說明，BNPL 是今年全球最夯的金融科技，日前全球電子支付龍頭 Square 斥資 290 億美元收購澳洲業者「後來付」，而電商霸主亞馬遜也搶進美國 BNPL 獨角獸 Affirm，蘋果正攜手投資銀行高盛，推出自家版的 BNPL。

美而快指出，據市調機構 LendingTree 數據顯示，全球用過 BNPL 後支付的消費者中，62% 用過 5 次以上，主要購買衣服或配飾，美而快早在 2 年前成立 fasney，讓消費者在網站消費，只要透過 fasney 即可下單，無須一次付清，也不需信用卡就可享有分期付款服務，不受傳統銀行的繁瑣審批流程限制。

美而快透過 fasney 響應政府今年推出的振興五倍券，串接旗下各個品牌，力拚以全新的支付服務增添新營運動能。

展望第四季，美而快說明，第四季為電商傳統旺季，10 月起旗下各服飾品牌將陸續開展行銷活動，今年新加入的生活品味商品也會加大力度推廣，預期仍將有望見到單月營收新高。

美而快今年前三季合併營收 20.25 億元，年增 32.6%，已逼近去年全年營收規模。