市場參與熱度陡升，大型機構卻意外「大潑冷水」| CFTC COT 持倉週報

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擴展閱讀：一文讀懂 CFTC 持倉報告是什麼？有何價值？該如何解讀？



CME 比特幣期貨

10 月 9 日，CFTC 公佈了最新一期 CME 比特幣期貨週報（9 月 29 日-10 月 5 日），該統計週期內比特幣走出了約 10000 美元的大幅上漲，短期市場上漲的氛圍良好，而且這波快速拉昇也是最近幾周時間裏速度和強度表現最佳的一輪上漲。這種強勢的市場表現下各類賬戶會做出什麼樣的應對，是否會有比較集中的追漲表現，都是本期週報的看點。

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 7039 張大漲至 8886 張，該數值創出近 19 周新高，相比過去幾個月的平均水平有着相當明顯的增長，也是時隔 11 周後首度回到 8000 以上水平。從整體持倉的數值變化上來看，行情的大幅上漲對於市場參與度的提升有着非常明顯的幫助，至於增持的倉位是否是順勢的追漲多單爲主，需要關注各類賬戶的具體調倉。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 479 張上漲至 503 張，空頭頭寸自 144 張大漲至 533 張，多空雙向（已對沖）持倉自 97 張下降至 78 張，經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，不過值得注意的是，這類大型機構賬戶在最新統計週期內出現了整整 32 周未見的淨空表現，這種空頭頭寸的大幅增持顯然不容忽視，而淨持倉的轉變也顯示出大型機構在行情快速上漲過程中並沒有進行非常簡單的盲目追漲，大型機構對於漲勢「潑冷水」的表現可以視作是一個重要的風險預警信號。





資管機構持倉多頭頭寸自 559 張下降至 487 張，該數值創出近 15 周新低，空頭頭寸自 413 張下降至 399 張，雙向持倉保持 9 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了多空雙向同步減持，不過多頭頭寸的減持幅度更爲明顯，多單持倉佔比也出現了比較明顯的回落。因此資管機構在行情大漲的環境中實際上同樣給出了偏空的判斷，或者至少說進行了比較清晰的風控準備。

換句話說，兩類比較具有代表性的機構投資者對於這波上漲的延續性並不是十分看好。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1338 張反彈至 1710 張，擺脫了上一統計週期創出的去年 3 月以來整整一年半的低點水平，不過目前仍處在近一個月次低點的位置，空頭頭寸自 4956 張同步上漲至 5994 張，該數值創出近 20 周新高，雙向持倉自 431 張上升至 865 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了多維度的同步增持，多空持倉比的數值變化不大，但是這種倉位的增持可以理解爲這類賬戶對於行情上漲的正向情緒反饋，槓桿基金對於後市仍然持相對樂觀的態度。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 2642 張上漲至 3472 張，該數值創出近 32 周新高，空頭頭寸保持 210 張不變，雙向持倉保持 4 張不變。大戶賬戶在最新統計週期內又一次進行了單邊多單增持，最近一段時間內的追漲思路仍在延續，而此前加碼的多單在上漲過程中帶來的回報並沒有讓大戶賬戶進行獲利了結，而是進一步加大了追漲的力度，這類賬戶的看漲思路得到了進一步鞏固。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1480 張上漲至 1758 張，空頭頭寸自 775 張上漲至 794 張。散戶賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，不過多頭頭寸的增持幅度明顯佔優，行情大漲的背景下散戶順勢追多，並且基本填補了此前下跌過程中多頭頭寸減持的幅度，顯示這類賬戶短期內同樣受價格回暖帶動迅速回到了多頭陣營之中。





CME 微型比特幣期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 26423 張大漲至 36142 張，該數值逼近 5 月下旬創出的歷史高點水平。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 222 張大漲至 3195 張，空頭頭寸保持 0 張不變，多空雙向（已對沖）持倉保持 0 張不變。大型機構在微型合約上的多頭頭寸大幅反彈並且幾乎回到了一個月前創出的歷史高點水平附近，不過考慮到這類賬戶在標準合約中大幅度的空單增持，因此這種多單加持更大程度上是風險對沖行爲，不建議當做單邊看漲的信號。





資管機構持倉多頭頭寸自 125 張下降至 105 張，空頭頭寸保持 0 張不變，雙向持倉同樣保持 0 張不變。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 4893 張大漲至 15014 張，該數值創出近 19 周新高，空頭頭寸自 23752 張上漲至 28709 張，該數值創出歷史新高，雙向持倉自 859 張大漲至 5392 張。槓桿基金在最新統計週期內進行了與標準合約類似的多種倉位同步增持，這類賬戶對於市場的偏樂觀態度顯露無疑。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 15795 張大幅下降至 7897 張，空頭頭寸自 533 張上漲至 899 張，雙向持倉自 42 張下降至 32 張。大戶賬戶在最新統計週期內進行了明確的淨空調倉，這與這類賬戶在標準合約中的追漲思路相悖，不過考慮到微型合約的調倉幅度明顯小於標準合約，因此可以認爲這類賬戶在最新統計週期內是利用微型合約進行了風控對沖，整體上看其追漲態度實則相當明確。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 4487 張上漲至 4507 張，空頭頭寸自 1237 張下降至 1110 張。散戶在最新統計週期內進行了淨多調倉，考慮到行情的表現，散戶做出這一選擇並不令人意外。





CME 以太坊期貨

總持倉（未平倉總量）數量在最新一期數據中自 4296 張上漲至 4736 張，該數值創出歷史新高。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自 212 張上漲至 244 張，該數值創歷史新高，空頭頭寸自 42 張上漲至 91 張，多空雙向（已對沖）持倉自 70 張下降至 36 張。經銷商賬戶在最新統計週期內進行了多空雙向同步增持，不過雖然多頭頭寸創出歷史新高，但是由於空頭頭寸的增幅同樣不小，因此最新統計週期內這類賬戶的多單持倉佔比反而有所下降，可以認爲大型機構對以太坊後市持謹慎看好態度，並不是非常激進。





資管機構持倉多頭頭寸保持 0 張不變，空頭頭寸自 85 張下降至 12 張，雙向持倉保持 38 張不變。資管機構在最新統計週期內進行了空頭頭寸的單邊減持，整體調倉表現上來看錶達出了看漲態度，但是由於其並未佈局以太坊多單，因此這種「看漲」導向性並不強。





槓桿基金賬戶在最新統計週期內多頭頭寸自 1162 張上漲至 1242 張，該數值創出近 16 周新高，空頭頭寸自 3356 張上漲至 3892 張，該數值創出歷史新高，雙向持倉自 194 張下降至 166 張。槓桿基金的以太坊持倉量大幅增長，多空雙向頭寸都創出了相當長的一段時間內的新高，這類賬戶的參與度陡然上升，行情的快速上漲對於資金的「號召力」非常明顯。





大戶持倉方面，多頭頭寸自 1402 張上漲至 1511 張，該數值創出歷史新高，空頭頭寸自 22 張上漲至 53 張，雙向持倉自 33 張上漲至 40 張。大戶的以太坊多頭頭寸同樣創出歷史新高，這類賬戶作爲以太坊長期「多頭擁躉」，目前看漲情緒愈發高漲。





散戶持倉方面，多頭頭寸自 1185 張上漲至 1459 張，空頭頭寸自 456 張下降至 408 張。散戶在最新統計週期內進行了順勢的淨多調倉，同樣是非常常規的順勢反饋。



