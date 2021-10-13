〈台股盤後〉電子族群欲振乏力 高低震盪逾200點失守16400點

台股今 (13) 日受美股收黑影響，早盤反彈僅曇花一現，電子族群欲振乏力，航運雖跌深反彈，但也無力撐盤，盤中最低下探 16328.47 點，高低震盪逾 200 點，加上適逢周選擇權結算，終場下跌 114.85 點或 0.7%，跌破 16400 點大關，收在 16347.99 點，成交量僅 2571.69 億元。

電子權值股方面，台積電即將召開法說，買盤觀望氣氛濃厚，今盤中下探 570 元，終場下跌 4 元，收在 571 元，聯電、聯發科跌幅均超過 2%，拖累大盤走弱，台塑四寶盤中也不敵賣壓，台塑創高後拉回，終場下跌 2 收在 115.5 元。

盤面上航運族群人氣回流，貨櫃三雄跌深反彈，但尾盤漲幅也收斂，長榮終場上漲 2%，陽明、萬海漲幅也在 1% 上下，航空雙雄長榮航、華航也在買單敲進下，股價力守紅盤，成盤面上撐盤要角。

太陽能族群也在美國強打中國相關產業下，市場預期台廠將有轉單效應，安集攻上漲停價位，太極、國碩、聯合再生、元晶、茂迪、碩禾等也獲買盤青睞，相對大盤強勢。

盤面上電子族群持續弱勢，其中，載板三雄賣壓沉重，景碩大跌 7%，收在 203 元，險守 200 元整數大關，欣興、南電跌幅也都超過 6%，記憶體族群也遭狙擊，華邦電、晶豪科跌幅超過 4%，也拖累南亞科在盤下震盪。

受國際股市空頭壓力未解下，亞股今普遍漲跌互見，台股也缺乏上攻動能，投資人短線宜保守觀望，展望後市，市場也靜待台積電明日法說釋出第四季、明年營運展望，及對晶圓代工漲價效應、海外投資設廠、資本支出等看法。