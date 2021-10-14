〈台股盤前〉台股空軍壓境 短線靜待資金回流權值股

台股在外資賣壓下持續下挫，終場下挫 114 點失守 16400 點關卡，權王台積電 (2330-TW) 在法說會前夕遭外資連三賣，在大盤籌碼面與技術面同步偏空的情況下，盤面又缺乏權值股支撐，短線恐持續震盪回測。

台股昨 (13) 日在航運股反彈下，大盤一早開高但少了大型權值股表態撐盤，盤航運、塑化、面板跌幅收斂翻黑，拖累大盤跌幅擴大，儘管盤中官股券商試圖進場穩盤，但仍不敵空軍氣勢，終場價跌量縮，下跌 114 點收在 16347 點，成交量 2578 億元。

在通膨蠢動下，市場普遍預期聯準會可能提前啟動緊縮政策，也拖累投資信心，加上外資持續賣超台股匯出資金，讓新台幣難甩貶值壓力，在技術面與籌碼面都偏弱的環境下，預料將不利多頭上攻。

面對台股連日跌勢，國安基金雖按兵不動，但官股券商近日則是頻繁進場穩盤，統計 10 月以來，官股券商幾乎天天買超，累計 8 個交易日以來已買超逾 170 億元，透過低接權值股穩定盤勢。

從投資策略來看，目前短線先觀察資金是否回流大型權值股，其中台積電何時能擺脫外資賣壓，推升股價反彈將成盤勢觀察重點，而手上股價偏高的持股可趁反彈時適度獲利了結，短線靜待資金回流。