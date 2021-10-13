利空滿天飛 何處是歸途？

台幣貶值成為關鍵！週三台指週選擇權結算，外資匯出動作加大，現在市場極度缺乏信心，強勢股進入補跌：IP 股王力旺跌停 / 靜電防護股晶焱跌停 / 電子紙、標籤驅動 IC 晶宏跌停；通常是短線跌勢滿足丟無可跌要嘛就是開啟另一段下跌，要不就是準備展開上漲。

我的看法基本上指數還是要創高，沒聽過晶圓代工投資千億美金然後掉單的狀況，有. 那也是參與了歷史，用正常邏輯看待盤勢輕鬆應對，股票投資只要不是融資貸款借錢來買股票就能用時間換空間，8523-18034 創造了不可思議的歷史，當前僅僅回檔修正指數 1700 點，市場就一片哀嚎，守得雲開見日出，堅持就會贏。台積電法說應該會有不同市場的言論：優於預期增加資本支出是兩大看點。

盤面資金都轉進低價本益比超高的股票：碳化矽題材持續爆發越峰 (8121-TW)/ 太極(4934-TW)/ 廣運(6125-TW) 都是受益者，重點都沒什麼賺錢；元宇宙的揚明光 3504 也是超過百倍本益比，題材籌碼為主，操作策略上要記得爆量減碼縮量出場。

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