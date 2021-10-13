大盤即將回測前波低點 後續該如何操作呢? 專家這樣解讀

<大盤均線空頭排列 5 日線蓋頭反壓>

台股今日完美複製費半走勢，指數開高走低，盤中最低來到 16,328.47，終場收 16347.99 點，下跌 114.85 點 (-0.70%)，成交量進一步縮小，僅剩 2,572 億元，在籌碼方面，三大法人合計賣超 84.33 億，其中外資賣超 85.28 億元，投信則是持續買超 8.38 億元，累計連 10 買，而自營商則賣超 7.41 億；在期貨未平倉方面，外資則是加空 2,802 口空單，先前有提過，外資操作週期近期明顯縮短，外資空單目前參考價值較低，就技術面來看，指數即將回測 16,248，明日將是多空關鍵日。

<債務上限確定延期至 12/3>

週二眾議院通過短期提高舉債上限法案，避免美國走向史上第一次的債務違約，目前已送交予美國總統拜登，預計拜登最快將在今日簽署，將債務上限提高 4800 億美元（13.5 兆台幣），目前美國舉債上限約 28.4 兆美元（799 兆台幣），將增加至 28.8 兆美元（810 兆台幣），預計至少可用到 12/3。

<特用化學品大彙整>

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