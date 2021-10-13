 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

大盤即將回測前波低點 後續該如何操作呢? 專家這樣解讀

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
大盤即將回測前波低點 後續該如何操作呢? 專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
大盤即將回測前波低點 後續該如何操作呢? 專家這樣解讀(資料來源:shutterstock)
Tag
永誠投顧股海大丈夫陳建誠創意M31力旺愛普晶心科智原世芯長榮萬海陽明台積電聯電能耗雙控大陸限電

<大盤均線空頭排列 5 日線蓋頭反壓>

台股今日完美複製費半走勢，指數開高走低，盤中最低來到 16,328.47，終場收 16347.99 點，下跌 114.85 點 (-0.70%)，成交量進一步縮小，僅剩 2,572 億元，在籌碼方面，三大法人合計賣超 84.33 億，其中外資賣超 85.28 億元，投信則是持續買超 8.38 億元，累計連 10 買，而自營商則賣超 7.41 億；在期貨未平倉方面，外資則是加空 2,802 口空單，先前有提過，外資操作週期近期明顯縮短，外資空單目前參考價值較低，就技術面來看，指數即將回測 16,248，明日將是多空關鍵日。

<債務上限確定延期至 12/3>

週二眾議院通過短期提高舉債上限法案，避免美國走向史上第一次的債務違約，目前已送交予美國總統拜登，預計拜登最快將在今日簽署，將債務上限提高 4800 億美元（13.5 兆台幣），目前美國舉債上限約 28.4 兆美元（799 兆台幣），將增加至 28.8 兆美元（810 兆台幣），預計至少可用到 12/3。

<特用化學品大彙整>

更多盤中即時資訊請點擊以下連結↓↓↓

【理財大亨 YT 頻道】: https://reurl.cc/gzQpXb

【Google 表單】: https://forms.gle/uJemLfMPkfQg2w6i9

【社群網站連結】 : https://linktr.ee/chen1234

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞