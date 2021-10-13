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日圓避險作用暫時失靈 法興：通膨調整後兌美元貶勢更驚人

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日圓避險作用暫時失靈 法興：通膨調整後兌美元貶勢更驚人(圖:AFP)
日圓避險作用暫時失靈 法興：通膨調整後兌美元貶勢更驚人(圖:AFP)
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日圓美元避險貨幣殖利率石油能源

由於近期美國公債殖利率上升、中國經濟疲軟以及石油和進口價格上漲，日圓兌美元匯率正在貶值。

傳統上日圓被視為避險貨幣，代表著當投資者在困難時期，會選擇它做為避風港。不過，隨著另一個同樣具避險特性的美元漲勢提高，日圓反而被狠狠拋在其後。

截至周二 (12 日)，美元兌日圓來到 113.58，已經是過去多年以來未見的水準。

由整體經濟環境來看，全球經濟成長正失去動力，IMF 周二下調對美國、日本等主要國家的經濟預測，與此同時，由於通膨升溫，各國央行正逐步收緊寬鬆政策。

由避險的角度，美元如今更能吸引投資者。過去 1 個月，美元指數上漲約 2%，自 6 月以來上漲了 5%。而日圓正在掙扎，部分原因是其經濟對中國的依賴增加，而中國由於強化監管，復甦的力道正在減弱。

法國興業銀行策略師 Kit Juckes 認為，在通貨膨脹調整的基礎上，日圓的情況變得更糟，美元 / 日圓徘徊在 250 附近—這是自 1985 年簽署廣場協議以來，從未見過的水準。

Juckes 在周二的報告中指出，只要市場還擔心中國，看著美債殖利率上升，看著石油和天然氣價格飆升，日圓就不會受到鼓舞。

他說：「我仍然不認為它作為避險貨幣的地位已經死了，但風險情緒的回落幅度還不夠大。」

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