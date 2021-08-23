市場風險容忍度降低 股市走弱、日圓和美元走強

市場的風險容忍度降低

上週除了阿富汗地緣風險加強以外，中國的經濟指標低於市場預期，而美國的經濟指標也是泛善可陳。

另外，在公開的 FOMC 會議記錄中顯示，有多名成員認為在年內開始縮小寬鬆政策比較妥當，以及新型肺炎的變異株感染擴大，各市場迴避風險的氛圍加強。

股市開始下跌，外匯市場中美元、日圓走強，而澳元、加元等資源國家貨幣也因為資源價格下跌導致走弱。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

因年內縮小寬鬆政策的可能性加強，短期殖利率比較堅挺，而長期殖利率因市場的風險容忍度下降開始走低。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

上週前期整體上升，後期停滯，透過一週來看，曲線接近與前一週週末。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注 Jackson Hole 全球央行年會

這週，由美國堪薩斯聯邦準備銀行主辦的全球央行年會將在 Jackson Hole 召開。在這次央行年會中，為了尋找今後美國貨幣政策的線索，FRB 主席鮑威爾的演講將會成為焦點。

如果與上週 FOMC 的會議的內容一樣，在年內有可能會縮小寬鬆政策的話，將成為支撐美元、阻礙股市的材料。

經濟指標中，在週末發佈的美國個人消費支出平減指數也將會成為市場焦點。如果與消費者物價指數一樣，月率出現鈍化的話，市場有可能會出現過激反應。 另外，也需要注意美國房屋相關的經濟指標以及歐美的 PMI 初值等。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場因迴避風險氛圍加強，日圓、美元、瑞郎走強，而澳元、紐元、加元等資源國家貨幣走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，日圓、瑞郎、美元走強，而澳元、紐元、加元走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

一直維持堅挺走勢的美國股指 CFD 也開始出現下調。其中，US2000 的下跌幅度最大。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 雖然也受到阻力下挫，但是荷蘭的股指還是比較堅挺。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 走勢各有不同。澳大利亞與印度的股指比較堅挺，台灣股指開始走弱，日經指數小幅震盪。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤主要產品兌美元的相關性都較高，可以看出現在的市場是以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元 / 日圓與日圓交叉盤之間，因市場以美元為中心，所以，美元 / 日圓與日圓交叉盤的相關性較低，日圓交叉盤之間的相關性較高。

但是，因日圓與瑞郎兌美元的相關性都較高，所以瑞郎 / 日圓和美元 / 日圓與其他日圓交叉盤之間的相關性都較低。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，美元與股指的強弱成為負相關（股指上漲美元下跌，股指下跌美元上漲的關係），日圓交叉盤與股指的相關性較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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