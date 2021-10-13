松山都更、危老改建進入收割期 預售案揭露最高每坪221.9萬元

北市蛋黃區土地難取得，開發商或地主透過都更與危老改建，取得可開發的土地推案，由最新實價揭露顯示，北市的都更與危老改建漸進入收割期，松山區就有 5 件預售揭露案，都是危老或都更改建預售，其中前身為蘇黎世大樓的舊商辦，此次揭露最高單價 221.9 萬元，也擠身台北市豪宅圈的坪價 200 萬元俱樂部。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，北市參與危老改建的基地面積已經超過 10 萬坪，其中約有 5% 是老舊飯店改建，危老改建今年有機會挑戰累計核准通過 600 件，等於是北市每個行政區平均有 50 件危老審核通過，台北市危老已經逐漸遍地開花，且有些手腳比較快的甚至已經預售推案，危老案件進入收割階段。

此次松山就有多筆預售揭露資料，其中有五個推案屬於危老改建或都更改建，揭露最高價的預售案是「敦仰」，前身是老商辦蘇黎世大樓，實價預售揭露顯示，預售成交單價有三筆超過每坪 200 萬元，高樓層的 17 樓成交 2.68 億元，每坪單價 221.9 萬元。

全國首宗飯店危老案「馥敦飯店 - 南京館」，最新有 10 筆實價揭露，單價多落在每坪 143 萬到每坪 154 萬元之間，此次揭露最高價是 18 樓的每坪 154 萬元，該案屬於飯店與住宅的複合式開發案，近年開發商規劃類似的產品都獲得不錯的迴響，顯示真正的飯店式服務對於個案的銷售與價格都有正向幫助。

此次揭露案還有北寧路更新案「筑丰敦匯」，最高單價為每坪 150 萬元，都更案「一方璞真」，此次揭露每坪最高價約 140 萬元，小巨蛋附近的危老案「敦北文華」，此次揭露最高單價每坪約 126 萬元，除了目前已經揭露的預售個案外，松山區還有許多危老案正在推動中，危老政策已成為老舊市區快速改建的重要推手。