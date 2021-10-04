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〈房產〉南港軟體園區站周邊住宅價超越內科 三年漲幅15.9%

鉅亨網記者張欽發 台北
南港軟體園區週邊住宅。(鉅亨網記者張欽發攝)
南港軟體園區週邊住宅。(鉅亨網記者張欽發攝)
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房產內湖南港

房仲業者統計實價登錄，台北三大科技園區周邊商圈的住宅房價，房價最貴的是南港軟體園區站周邊，均價 72.2 萬，超越內科的西湖商圈平均單價 71 萬，且跟三年前相比房價漲 15.9%。而最便宜則是北投士林科技園區（北士科）附近的社子生活圈，每坪均價 42.4 萬元，三年房價微幅小漲 5%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，科技產業是台灣重要的經濟發展命脈，科學園區增加就業機會，帶動周邊居住需求，且在科技業高薪族支撐的效益下，園區周邊的房市漲幅也更明顯。台北三大都會型園區中，發展最早的內科，周邊供給以屋齡稍高的公寓華廈為主，新大樓不多，所以偏好新大樓的消費者，購屋目標轉往大直或南港，南軟周邊的豪宅集中度高，且供給大多為低屋齡物件，5 年內新大樓不乏七、八字頭交易，成為全台均價最貴的科技園區週邊住宅的科技新貴區。

台灣房屋南港經貿園區加盟店店東江東陽指出，近年南港因「東區門戶計畫」，吸引許多指標建商獵地插旗推案，另外，還有南港三井 LaLaport 商場、全聯旗艦店、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等陸續推出，匯集了各大建設、四鐵共構的交通樞紐，買方看好未來前景，也帶動房市看漲，2-3 房加車位總價 3000~4000 萬元最受買方青睞；區內房價相對親民的「中研院生活圈」，套房總價 1000 萬元左右、2-3 房電梯大樓則要 1500-2000 萬元，越靠近捷運站的公寓，單價也已經上看 5、6 字頭。

台北發展最早的內湖科技園區，鄰近商圈發展完整，且有捷運文湖線網絡串聯大安、信義區，捷運最終延伸往南港軟體園區，而捷運西湖及港墘站，因房價早已補漲，近三年價格穩定，均價維持 6、7 字頭行情，但區段少見的新穎豪宅，則不乏 9 字頭以上身價，因此區段價格落差頗大。

房價最親民的是鄰近北士科社子生活圈，每坪均價 42.4 萬元，張旭嵐表示，社子地區目前無捷運，且受限於屋齡較舊、生活機能略為不足，因此均價較低；不過北士科周邊擁有全台灣最密集的醫療產學資源，並以「智慧跨域園區」為發展定位，未來環狀線有兩個站點經過社子，後續有社子島開發計畫，目前區內已有不少新推建案，對於想要入住台北市門牌、預算有限的首購族來說，不失為一項入門購屋的選擇。 

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