〈昇陽半控告宜特〉最高法院駁回昇陽半上訴 全案終結

宜特 (3289-TW) 今 (13) 日宣布，針對昇陽半 (8028-TW) 向法院提出宜特專利侵權之上訴，經最高法院審理後，駁回昇陽半上訴，並確認昇陽半 I588880 號「晶圓薄化製程」專利無效，全案終結、不得再上訴。對此，昇陽半不評論訴訟結果，僅強調將持續與客戶合作、深耕薄化業務。

宜特表示，由於昇陽半不服智財法院二審判決，向最高法院提起上訴，但最高法院認定昇陽半未依法提起上訴未，上訴不合法，並以 110 年台上字第 2700 號民事裁定逕駁回昇陽半三審上訴，昇陽半 I588880 號「晶圓薄化製程」專利也確定無效。

宜特補充，今日接獲最高法院 110 年台上字第 2700 號民事裁判正本，駁回昇陽半上訴，全案終結，依法將由昇陽半負擔公司第三審訴訟費用，包含第三審律師費用，宜特也將依法請求昇陽半支付第三審律師費用。

宜特引用最高法院法官在裁判正本主文，認為昇陽半未依法定程序提出本件上訴，乃逕駁回其上訴，也認同智財法院二審判決，即昇陽半專利證號 I588880 號專利權屬於通常知識輕易組合，加上昇陽半在二審時也承認其「晶圓薄化製程」屬於習知技術，因此不具備進步性、應屬無效。

宜特表示，此次訴訟案歷時 2 年 1 個月，全案正式終結。