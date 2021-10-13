COP26月底登場 MSCI示警：全球上市公司導致氣溫上升3°C

聯合國氣候峰會 COP26 將於本月底登場，MSCI 發布最新淨零追踪報告顯示，隨著全球經濟活動復甦，上市公司直接碳排放量持續上升，預計今年內增加 6.7%，導致氣溫上升 3°C，實現《巴黎協議》中的溫控目標變得更遙不可及。

報告指出，與 1.5°C 溫控目標保持一致的上市公司不到 1 成，將升溫幅度控制在 1.5°C 以內的全球碳排放預算將於 2026 年 11 月前耗盡。MSCI 指出，自 7 月發布首份淨零追踪報告以來，短短 90 天內，該排放預算的時間期限已經提前 5 個月。

MSCI 董事長兼執行長 Henry Fernandez 表示，MSCI 淨零追踪報告的研究結果應會大幅提升全球對溫室氣體減排的緊迫感。2021 年的極端天氣事件提醒著，氣候變化不是未來 30 年或 40 年的一個「潛在」問題，而是已經明確威脅到人類現在的生活方式。

Henry Fernandez 指出，在未來 5 年，尤其在格拉斯哥 COP26 峰會上的行動，會決定今後將避免還是遭受最嚴峻的氣候影響，盼參與 COP26 氣候峰會的企業代表採取具體行動，將世界從迫在眉睫的危機中解救出來，實現永續未來。

MSCI 表示，隨著全球經濟活動復甦，上市公司的溫室氣體排放量明顯增加，根據 MSCI 全球可投資市場指數 (MSCI ACWI IMI) 提供全球 9300 家上市公司的氣候變化進度的每季指標，本季報告發現，上市公司的排放量將於今年內增加 6.7%。

MSCI 淨零追踪報告也指出，與 2˚C 的溫控目標保持一致的上市公司不足半數，目前尚無任何行業或地區與 2˚C 溫控目標保持一致。即使在醫療保健、資訊技術及金融服務等低排放行業，仍有企業過多消耗了其所處行業所剩餘的碳排放預算。

從地區來看，儘管已開發經濟體的公司規劃在本世紀更具減碳效率，但各地區的碳排放仍超標，此問題在歐洲、中東和非洲地區新興市場最為嚴重，這些地區的上市公司預計升溫幅度為 4.8°C；其次為美洲和亞洲新興市場，預計分別上升 3.8°C 和 3.4°C。

MSCI 表示，要解決這些問題，上市公司需要平均每年減少 10% 的絕對碳排放量，然而，在 2016 至 2020 年之間，全球只有不到四分之一的企業能實現。MSCI 呼籲參與 COP26 氣候峰會的政策制定者和金融監管機構，要求上市公司根據國際標準對氣候相關資訊進行強制揭露。