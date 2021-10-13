蔡明彰觀點：從通貨再膨脹到停滯性通膨 最需注意這兩種股票

今天報告的主題是「從通貨再膨脹到停滯性通膨 最需注意這兩種股票」。

萬寶投顧蔡明彰強調，美國參眾二院已通過暫時提高債務上限法案，在 12 月 3 日前不會債務違約，剩下第四季國際股市最大心頭大患是高漲的通膨。

首先弄清楚這次通膨的性質，不同於上半年的通貨再膨脹，現在是擔心演變成停滯性通膨，兩者都是價格上漲，但最主要差別是前者由需求拉動，上半年歐美加速施打疫苗後，報復性消費導致物價上漲，有利於股市表現，但後者是供給收縮造成原油、天然氣、煤炭產量不足，使得經濟成長停滯，當然威脅股市。

通膨也存在預期心理，以我們台灣為例，今年 GDP 成長率挑戰 6％，經濟果實背後要付出什麼代價，明年基本工資大漲 5.2％，軍公教可能調薪 4％，明年物價豈能不漲，這樣強烈預期心理將會反映在台股。

股市波動性大，類股走勢分歧，若這波發展成停滯性通膨，投資人最關注三個問題，包含美國聯準會 (Fed) 為首的各國央行何時收緊資金？企業增加的成本如何轉嫁出去？民眾的消費支出受到怎樣排擠？

第一個問題的答案決定台股大盤的底部，第二題、第三題的答案決定選股。跡象顯示聯準會將在 11 月 2 日 FOMC 宣布縮減 QE，而 11 月 14 日截止公告第三季財報，11 月中旬台股大盤有機會出現中期底部，而 16,162 點視為短期底部，目前看來仍有一定支撐。

因為加權指數自高點 18,034 點以來，下跌 10.4％，代表散戶籌碼的融資餘額，自最高 2,999 億元，到 10 月 12 日的 2,488 億元，融資減幅 17％，已大於大盤跌幅，並有 7％的差距，過往經驗凡是融資減幅大於大盤跌幅 5％以上，台股就落底了。不過，保守研判 16,162 點先看短底，若未來融資持續減少，相信再破 16,162 點的中期底部雖不中亦不遠。

台股上市櫃公司身處中上游較能轉嫁成本，未來選股盡量往產業上游，這波通膨逐漸傳導到民眾的食衣住行，因此恐排擠消費電子產品的支出，並減少相關電子股的投資比重。

舉例，天然氣價格創歷史新高，對民眾生活有重大影響，由於天然氣是生產氮肥、甲醇、尿素的重要原料，天然氣價格暴漲，化肥行業受嚴重影響。第四季全球農產品價格在成本推升跟天候供給減少下，勢必大漲，民以食為天，民眾就直接感受通膨怪獸了。

台肥 (1722-TW) 是國內尿素廠商龍頭，近一個月大漲 30％，許多人認為土地資產題材，但實際是反映全球化肥大漲，蘋果 iPhone 13 產量意外下調，由 9,000 萬支降為 8,000 萬支，表面是晶片供應短缺，但也受通膨排擠影響。

9 月電視面板大跌 30％，創史上最大紀錄，研調機構集邦科技 (TrendForce) 示警明年記憶體供過於求，先前當紅炸子雞的 MCU 微控制器傳出第四季客戶追貨力道趨緩，被動元件第四季展望也保守，一連串雜音都指向消費電子相關產業，成為台股短線壓抑的來源。

萬寶投顧蔡明彰強調，從過去的通貨再膨脹到未來的停滯性通膨，衝擊消費電子最大是自去年下半年以來的不斷產品漲價將畫下休止符，例如驅動 IC、電源管理晶片、MOSFET 等，去年以來供不應求而不斷漲價的晶片，多數採用 8 吋晶圓成熟製程，聯電 (2303-TW)、世界(5347-TW) 成最大受惠者，但近來股價補跌，從目前的營收獲利看不出聯電有什麼問題，除了外資賣超之外，有可能提前反映客戶自第四季開始，無法再漲價轉嫁成本了，在這次停滯性通膨最值得注意，有二大族群。

台塑集團整體影響力不如台積電 (2330-TW)，但台塑四寶比台積電更貼近消費端，台塑四寶第三季稅後盈餘 622 億元，年減 10％，前三季賺進 1,949 億元，年增 553％，但第三季獲利與去年同期比較，已出現年減狀況，主要受油價及煤炭上漲影響，生產成本增加，加上東南亞疫情發酵，大陸能源雙控影響，台塑(1301-TW) 前三季 EPS 8.56 元，表現最好，全年估 10～11 元，本益比 10 倍，創 31 年股價新高，比台積電姿態更高，為何台塑股價最強？

中國限電使 PVC 價格不斷刷新歷史高價，化石燃料大漲，使太陽能替代需求增加而推升 EVA 報價，換言之，台塑何時做頭下跌，才是一大票消費電子股喘息時刻。

這波化石燃料漲最兇是煤炭，也是中國限電導火線，為確保今年冬天穩定供電，大陸政府下令內蒙古全力生產動力煤，但另一個產煤重鎮山西暴雨關閉 20 座礦場，煤炭價格第四季再像第三季大漲並不容易，但囤積搶貨心理有增無減，此時股價會大漲不是生產煤炭的股票，而是載運煤炭的散裝輪，2008 年澳洲動力煤創天價，BDI 指數也創歷史紀錄，散裝輪股價都刷新歷史高點，迄今還沒有突破。當時裕民 (2606-TW) 創 123.5 元天價，靠當年大賺，現在帳上有 112 億元保留盈餘，約當 EPS 13 元，而貨櫃輪長榮 (2603-TW) 股價最高 34.8 元，印證全球大通膨來臨，散裝輪才是航運老大。

貨櫃與散裝有基本上不同，貨櫃反映貿易，散裝反映基礎建設及民生需求。散裝與通膨高度相關，尤其預期物價持續上漲，而消費者囤積物品，散裝輪就大爆發。

近來農產品蠢蠢欲動，可注意巴拿馬型、輕便型的慧洋 - KY(2637-TW)、四維航 (5608-TW)9 月營收都寫下歷史新高，慧洋 - KY 上半年 EPS 3.3 元，估第三季 3.5 元，全年上看 10 元，本益比低於 7 倍，四維航上半年 EPS 1.92 元，估第三季 2.7 元，全年估 7 元，本益比也低於 7 倍，這兩家中小船舶的散裝輪，第三季 EPS 都會超過整個上半年。

立即免費加入蔡明彰粉絲團，可獲得更多資訊分享

蔡總選黑馬蔡明彰 LINE 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo666

蔡總選黑馬蔡明彰 免費 YOUTUBE 影音頻道

https://www.youtube.com/channel/UCHjkjx50-BTduhjwiwFA3nw

蔡總選黑馬蔡明彰 FB 社團

https://www.facebook.com/groups/marbo666/

蔡總選黑馬蔡明彰 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo666

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險