永豐金導入AI建法遵智能平台 創金融業第一家

金融業為高度監理的行業，法令不計其數且異動頻繁，常需投入大量人力及資源進行監控及調整，但仍不免有所疏漏。為解決此問題，永豐金控 (2890-TW) 今 (13) 日宣布，與專業公司合作，創業界之先，導入新興科技及技術，建置法遵智能平台，包括法規智能分析系統、法遵風險評估系統及法遵管理儀表板。

永豐金控表示，此法遵平台透過賦能與創新科技，將繁複的法令遵循作業智能化及自動化，除了可自動蒐集包括金管會、證券暨期貨法令查詢系統等 20 餘個資料源的法令、函釋及裁罰資料，且每日進行更新。

永豐金進一步指出，更導入 AI 智能及 rule-base 演算法交叉比對技術，將數千部外部監管規範與公司內千餘部內規，建立高密度的「條對條」的關聯比對，舉例來說，監管規範如有異動，系統就會通知進行內規檢視，達到自動、即時及精準監控的效果。

此外，該平台也建置法令遵循風險評估 (CRA) 系統，永豐金控指出，法遵風險評估及管理為主管機關近年來的監理重點，永豐金旗下銀行及證券子公司以智能化方式，執行法令遵循風險評估作業。

比較有趣的還有「法遵管理儀表板」，以文字探勘技術，計算關鍵字於監管規範中出現的頻率，透過「文字雲視覺化」的方式，觀察於指定範圍中較為顯著的字詞，以瞭解法規異動趨勢，並對主管機關裁罰案件進行智能分析，察知主管機關的監理重點，發掘更深一層的法遵風險變化，以便採取有效的管理措施。