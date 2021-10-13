今年5G手機出貨近5億支 2026年前增幅趨緩

研調機構 DIGITIMES Research 指出，隨著疫情流感化，對智慧型手機產業衝擊逐步縮減，不過 5G 手機今年全年出貨量達 4.9 億支，較去年增加近 2 億支，預估 2022-2026 年 5G 手機出貨量將趨緩。

DIGITIMES Research 提到，雖然今年手機市場仍受到變種病毒蔓延、部分零組件供應吃緊、價格上揚等因素干擾，但因去年基期低，且隨著 5G 手機市場量能提升，整體智慧型手機市場擺脫過去連續 3 年衰退的窘境。

DIGITIMES Research 進一步補充，隨著疫情流感化後，手機市場影響將逐漸減小，此外，在 5G 新機換機潮、新興市場換購低價智慧型手機趨勢下，市場將回復穩健成長，預估每年出貨量年增幅落在 4-7%，約 7000-9000 萬支。

5G 手機方面，DIGITIMES Research 預期，今年 5G 手機出貨量較去年增加約 2 億支，預期 2022-2026 年每年約增加 1.2-1.7 億支，直到 2026 年 5G 手機占整體出貨比重將攀升至 75%。

明年品牌排名部分，DIGITIMES Research 認為，智慧型手機出貨前六大品牌排名將維持不變，依序分別為三星 (Samsung)、蘋果 (Apple)(AAPL-US)、小米、OPPO、Vivo 及傳音，合計出貨量將達 11.4 億支，囊括全球 82% 以上的市占。