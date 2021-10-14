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美元強勢 南韓、土耳其等能源進口國苦哈哈

鉅亨網編譯余曉惠
美元強勢 南韓、土耳其等能源進口國苦哈哈 (圖:AFP)
美元強勢 南韓、土耳其等能源進口國苦哈哈 (圖:AFP)
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能源進口石油原油南韓土耳其美元匯率外匯巴西通膨油價能源危機經常帳貶值升值脆弱五國

美元近期因聯準會 (Fed) 將收緊貨幣政策而強勢上揚，墊高能源進口成本，這讓原本已經因油價高漲苦惱的南韓、土耳其等國家更吃不消。

許多新興市場貨幣最近都欲振乏力，土耳其里拉對美元周二報價比 8 月底低了 8%，韓元兌美元日前觸及 15 個月低點，南韓央行總裁李柱烈當天暗示，央行可能進場干預阻貶。

對南韓、土耳其和巴西這些仰賴進口能源的國家來說，本國貨幣貶值，代表進口成本增加。而對全球經濟來說，美元和油價高漲則是新的風險。

美元近期升勢由升息預期帶動，投資人預期通膨持續居高不下，將使 Fed 比預期更快升息，10 年期公債殖利率上周五一度攀升至 1.6%，為四個月高點。

目前美元對不同國家貨幣強弱各異。觀察亞洲貨幣從 8 月底至本周二表現，星元、泰銖兌美元貶值幅度介於 1% 至 3%，日圓摜破 113 日圓兌 1 美元，觸及 34 個月低點。

反觀俄羅斯、加拿大、澳洲這些原物料大國的貨幣，卻在這波能源危機中受益。

脆弱五國受關注

貨幣貶值會導致資金外流，並使美元計價債務的規模增加。國際貨幣基金 (IMF) 預估，巴西政府債務占國內生產毛額 (GDP) 比率為 90.6%。南非的債務比也達到 68.8%。

巴西、南非和印度、印尼、土耳其都被歸類為所謂的「脆弱五國」(fragile five)，意指他們的經濟成長高度仰賴外資，導致面對外部衝擊時格外脆弱。

此外，南非等國家還面臨中國經濟趨緩的風險，因中國是其最大出口國。

油價上漲甚至加快美元升值速度，部分原因可能是投資人尋求避險。追蹤大宗商品的 CRB 指數目前已漲到 6 年又 10 個月高點。

南韓升息也難阻擋貨幣貶值

能源進口國家如今陷入貨幣政策兩難。南韓央行 (BOK)8 月開啟亞洲經濟體升息第一槍，但卻未能阻止韓元繼續走軟，該央行擔心，韓元若繼續貶值，將導致進口物價上漲，經濟情勢惡化。

南韓央行8月升息迄今，未能止住韓元走貶。(圖:AFP)
南韓央行 8 月升息迄今，未能止住韓元走貶。(圖: AFP)

油價上漲可能導致能源進口國的經常帳收支惡化，而後者會回過頭來導致這些國家的貨幣進一步被拋售。

IMF 預測，土耳其的經常帳逆差目前占 GDP 的 2.4%，泰國占 0.5%。這兩國的經濟都仰仗觀光業，正是受疫情打擊最重的產業之一。

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