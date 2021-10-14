Q3財報票房冠軍 營收數字藏玄機

在第三季財報公告之前，透過已公告的營收數字先找出藏在細節中的金鑰匙，是提早進場布局拉高獲利率的關鍵。

【文／吳禹潼】

十月中旬，美國超級財報周正式登場，回過頭來看國內，上市櫃公司九月營收全數公告，接下來第三季財報也將會在十一月中旬前陸續躍上檯面，再加上從第三季財報公布到下一次年報公布會有長達將近四個多月的空窗期，不少針對明年展望的作夢行情將會出現，而具有基本面撐腰的公司就更有作夢的本錢。

對投資人來說，要等到公司經過會計查核再公告財報，可能就會錯過搶先進場的時機，因此，不少投資人透過第三季營收數字，再搭配上先前一季的毛利率表現及產業狀況，就可以簡單推估出公司第三季獲利情形；換句話說，第三季營收可說是第一層篩選的關鍵，重要程度不言而喻。

從上市櫃公司繳出的第三季營收數字來看，受惠於傳統旺季效應帶起的強勁拉貨動能，再加上報價喊漲的挹注，上市櫃公司九月營收以三．六九兆元成績，創下歷史新高紀錄，第三季單季獲利以及前三季獲利也都同步登頂，分別以十．三八兆元及二九．四七五兆元雙雙改寫新高紀錄。對於如此亮眼的營收表現，國內法人紛紛給予極高評價，並且針對即將公布的獲利抱有相當高的期待。將國內法人的說法一字排開來看，普遍估計第三季獲利上看九五○○億至一兆元，而全年獲利則有望挑戰三．五八兆元、年成長六成的水準。

塑化族群營運動能整齊

進一步觀察營收亮眼的族群，除了後文會詳加敘述的半導體晶圓代工、ＩＣ設計、ＩＣ封測以及今年以來大鳴大放的航運之外，也還有不少族群表現不俗，包括：傳產中的鋼鐵、塑化，以及科技股中的板卡、砷化鎵都榜上有名，更是有不少重量級電子股繳出創新高的成績單，法人樂觀看好這些具基本面撐腰的個股有望獲得法人買盤進駐，進而成為推動台股重返萬七的多頭柴火，可持續關注。

在國際油價居高不下的前提之下，帶動塑化產品報價推升，今年以來不少塑化產品及利差皆創近年來新高，聯成、亞聚、華夏、台苯、南亞、台塑、台聚、台化、國喬、台達化等累計營收年成長都繳出超過四成的佳績。近來股價雖然面臨漲多拉回的壓力，但法人仍然看好後續的基本面，認為在進入第四季傳統旺季後，營運動能將持續強勁。

台塑四寶公告第三季財報，獲利共計超過六二二．二四億元，受到歲修廠數增加、產品利差減少等因素影響而季減一成，不過，南亞在電子材料動能帶勁下一枝獨秀，單季ＥＰＳ達二．九二元，改寫歷史次高；而南亞與台塑前三季每股也都分別大賺超過八元，兩家公司今年ＥＰＳ都已經確定將改寫新猷。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2165 期

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