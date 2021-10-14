〈彭双浪開講〉消費需求疲軟 面板淡季提早報到

面板報價第三季大幅修正，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (14) 日表示，受缺料、貨運交期拉長影響，以及消費性需求疲軟，今年傳統面板淡季已提前報到，且電視面板受景氣下滑影響，價格出現調整，客戶也修正相關訂單。

彭双浪指出，過往 10 月出貨的面板都能趕上歐美購物旺季，但今年受貨運交期影響，遞延一個月以上，因此廠商多提前拉貨，導致今年面板淡季提前來臨。

彭双浪表示，電視面板受景氣需求下滑，價格也出現調整，客戶更是修正消費性產品相關訂單，整體消費動能疲軟。

展望第四季，彭双浪指出，面板產業循環仍存在，但友達透過加值、雙軸轉型策略，將營運起伏程度降到最低。

至於是否有歲修規劃，他強調，會視客戶訂單動態調整，蘇州、台灣高階產能擴充也依既定計畫進行中。彭双浪也說，雖然消費性產品需求不振，不過電競、商用、工控、醫療、車載需求等非消費產品需求仍強勁。

外界也關心友達車用需求、赴外設廠進度，彭双浪說，隨著疫情趨緩、車廠缺料緩解，車用面板需求正逐步回溫，看好未來有更多環保需求，電動車商機值得期待，至於赴外設廠布局則稍有遞延，但規畫、安排持續進行。