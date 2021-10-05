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〈群創拚數位轉型〉消費性面板能見度低 車載、工控需求已看到明年首季

鉅亨網記者劉韋廷 台北
群創總經理楊柱祥。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
群創總經理楊柱祥。(鉅亨網記者劉韋廷攝)
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群創面板數位轉型楊柱祥工控車載

第四季面板景氣持續進入修正階段，展望未來，面板大廠群創 (3481-TW) 總經理楊柱祥今 (5) 日表示，群創在過去一年持續強化數位轉型，提升供應鏈、財務管理能力，雖然短期消費性產品能見度低，但包含工業、商用、車載需求都相對穩健，能見度已可看到明年首季。

楊柱祥指出，面對疫情、供應鏈不穩的情況下，群創透過數位人才、數據再造工程，7 月起上線新的供應鏈管理系統，像是先前教育 Chromebook 放緩，採購就能即時掌握客戶需求變化，轉而因應商用需求進行採購備料。

楊柱祥進一步指出，在供應鏈管理基礎上，也向客戶溝通說明料況情形，並希望客戶減少品項變動頻率、拉長訂單能見度，以便準備足夠的料源，也預期此舉將可望創造客戶、利害關係人、供應商三贏局面，成為營運穩定成長引擎。

楊柱祥也透露，在某一客戶五大供應商中，群創已達到 97% 的準時交貨率，也讓客戶下單從原本 3 個月，改下 6-9 個月的長單。

另一方面，群創在兩岸擁有多座工廠，包含前段製程與後段模組廠等，面對中國近期能耗雙控、限電政策衝擊，楊柱祥表示，群創過去就持續進行節電、並採用綠電，因此成為當地標竿企業之一，評估營運影響有限。

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