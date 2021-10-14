航運撐盤 台股上沖下洗小漲39點收16387點 5日線得而復失

在美國科技股走揚的激勵下，台股今 (14) 日回神，早盤接連收復 16400、16500 點關卡，但買盤追價力道有限，電子股漲幅迅速收斂，指數一度拉回平盤附近，但航運出頭扮演撐盤要角，終場指數上漲 39.29 點，收在 16387.28 點，5 日線得而復失，成交值 2563.52 億元。

晶圓代工廠台積電今天下午舉行法說會，內外資高度關注，早盤一度漲至 579 元，站回年線，終場收 573 元，市值沒能站穩 15 兆元；聯電也擺脫頹勢，最高衝上 57.6 元，但尾盤漲幅收斂，收 56.7 元；國巨、日月光投控、瑞昱、廣達、矽力 - KY 等電子股也在盤上表現。

貨運三雄持續扮演撐盤要角，萬海勁揚逾 6%，長榮和陽明也上漲 3-4%，台驊投控強彈並攻上漲停板，散裝航運漲跌互見，四維航、慧洋 - KY、台航獲買盤支撐，但新興、裕民、中航則震盪走跌。航空雙雄也拉回，長榮航下跌逾 2%。

鴻海科技日將於 18 日登場，市場屏息以待，今天在買盤進駐下，鴻家軍表現亮眼，鴻海領漲 1%，終場收 106.5 元，正達、天鈺、榮創、京鼎等均表現不俗。

傳產方面，國內鋼廠 9 月營收繳出佳績，激勵鋼鐵族群今天回神，中鋼反彈 1%，東鋼、中鴻、春源、燁輝、志聯等也都強勢走高。塑化股今天賣壓沉重，台塑一度下挫逾 2%，台聚家族均遭到調節，亞聚重挫逾 7%，台聚、華夏也有 4-5% 的跌幅，台達化、聯成、永裕等均走跌。

藥華藥新藥 Besremi 將在韓上市，搶攻真性紅血球增多症 (PV) 藥物市場，今天在買盤湧入下，股價直奔漲停，高端疫苗旗下新冠疫苗也傳出捷報，股價同步亮燈漲停，帶動生技族群重回買盤焦點，此外，合一、長聖等也攻上漲停板，其他包括生華科、亞諾法、寶齡富錦、杏輝、雃博、懷特、台耀等，漲勢都相當強勁。