〈台股盤中〉電金傳賣壓沉重 指數一度翻黑測試昨日低點

美股周三除道瓊外，三大指數同步走揚，激勵台股早盤開高，最高上漲 169 點，不過，由於電子、塑膠、金融等類股賣壓沉重，指數拉回平盤附近、甚至一度翻黑，測試昨日低點 16328 點，預估今日成交量與昨日相當，約 2600 億元。

權值股方面，三王中鴻海表現最強勢、站回半年線，上漲逾 1%，台積電則在平盤附近遊走，聯發科再度下挫，大跌近 3%，其他電子股如台達電也重摔 3%，台塑化、台塑、南亞也有 1% 以上的跌幅。

觀察資金流向，電子比重降至 5 成以下，約 45%，航運則約 25%，化學生技與醫療達 10%，若以漲幅來看，化學生技與醫療表現弱勢，開高走低、小跌 1%，貿易百貨則隨著五倍券、內需復甦等議題，漲幅冠居所有類股，達 3.47%。

先前強勢熱門股今日全面走弱，永光創新高後旋即拉回，跌幅逾 3%，漢磊由於 8 月獲利亮眼，早盤大漲超過 3%，但仍難敵賣壓、下挫近半根，其餘如越峰、中華化也雙雙從漲停板拉回，越峰更爆出大量、一度殺至跌停板。

展望後市，由於美國聯準會已訂定縮減 QE 時程，資金不斷撤離台股，加上台積電法說會前，市場觀望氣氛濃，大盤恐持續震盪，不排除再進一步下挫，短期宜保守看待。