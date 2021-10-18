全球發展新能源 這類股長線有機會？

大陸能耗雙控攪動市場尚未停歇，雙十連假期間又傳出大陸山西暴雨，導致 60 座煤礦停產，A 股煤炭板塊因此整體重創收跌 4.24%，大陸官方雖然緊急下令蒙古 72 處煤礦大量增產，但中國動力煤現貨價格還是直接飆破 1,850 元人民幣的歷史新高，而全球指標澳洲新堡 (Newcastle) 燃煤價格也來到每公噸 202 美元，幾乎是 2019 年底價格的 3 倍。

除了煤礦價格，全球原油、天然氣也持續創高，加上 OPEC + 決議不增產，如果今年冬季反聖嬰現象讓天氣更寒冷，原油天然氣需求將再進一步擴大，推升價格，相關的塑化族群股包括台塑 (1301-TW)、台塑化(6505-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW) 第四季股價將有望跟著水漲船高。

而這一波全球能源危機，與全球正在力推的碳中和政策其實是互相箝制拉扯，要突破僵局勢必要發展新能源，配合企業 ESG 永續經營的發展方向，包括風力發電、太陽能、電力管理、LED 等綠電能源概念股都將是明日之星，像是上緯投控 (3708-TW)、永冠 - KY(1589-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、元晶 (6443-TW)、碩禾 (3691-TW)、聯合再生 (3576-TW)、國碩 (2406-TW)、太極 (4934-TW)、永崴投控 (3712-TW)。

受到國際原油價格拉抬的還包括棕櫚油，十月期貨價格也升至歷史新高，相關的糧食價格包括小麥、糖、乳製品也都節節走升，影響所及農糧概念股也都可望受惠，像是台肥 (1722-TW)，受惠國際尿素價格創十年新高，預估第四季尿素價格繼續走揚，台肥今年轉投資獲益估達 28.5 億元，明年預估有 33 億元。

10/1 為大家推薦台肥後股價漲幅逾 11%，股價創新高後近日拉回，但法人持續敲進，9/23 以來已買超近 19,000 張，在通膨效應持續下，加上台肥租賃收益，股價有望再登高。其他包括龍燈 - KY(4141-TW)、東聯 (1710-TW)、興農(1712-TW)、味全(1201-TW) 股價也都有表現機會。

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