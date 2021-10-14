口服藥問世 疫苗股慘跌 醫療防疫ETF抗震

近日抗疫捎來捷報，默克藥廠口服藥問世，但也讓疫苗廠短線波動，市場關切口服藥出現，是否將影響疫苗醫療產業及相關類股表現，對此，法人表示，此並不影響疫苗股長線市場規模向上的趨勢，預期防疫股未來各有表現空間，若選股難度升高，可透過醫療防疫 ETF 布局。

全球新冠肺炎疫情肆虐，因變種病毒變異快速，各藥廠均積極研發抗疫方式，默克藥廠宣布臨床實驗結果，其研發的口服新藥能夠大幅降低新冠患者重症或死亡風險，消息一出，激勵該公司股價，但同時也讓疫苗相關類股如莫德納、BNT 等藥廠股價走跌。

國泰基因免疫革命 ETF(00898-TW) 基金經理人游日傑表示，新冠口服藥有望誕生，這對人類是一大福音，目前除了默克之外，輝瑞 (Pfizer) 與羅氏 (Roche) 也都在研發類似藥物，最近還有科學家也發明 3D 列印的疫苗貼片，只要貼在皮膚上，疫苗就會送到真皮層，像這些不斷推陳出新的抗疫解方，都將為這場世紀抗疫大戰再添生力軍，建議投資人正面看待，對醫療版塊進行較分散均衡的佈局，便較無須擔心對於個別產品的衝擊。

以流感為例，目前在用藥方面雖有克流感口服藥，但各國家每年仍照常施打流感疫苗，且疫苗的產值仍大於口服藥數倍。由此可推測，未來新冠疫情的發展也可能類似此模式，畢竟「預防重於治療」，當前口服藥是以治療症狀為主，但在預防病毒傳染上，仍需依賴施打疫苗來降低傳染率，加上口服藥治癒效果也暫未達到 100%，整體來看，口服藥與疫苗搭配，仍是人類對抗疫不可或缺的方式。

游日傑認為，口服藥等相關新藥的問市，短期在心理面上確實可能對疫苗股帶來一些股價波動，但並不影響疫苗股長線市場規模向上的趨勢。根據 Fortune 雜誌今年調查資料，疫情流感化，打疫苗將成為常態，2027 年全球新冠疫苗支出累計預估達 1048.7 億美元，年複合成長率逾 10%。

疫苗與口服藥都各自有其功效，也將各有需求所在，建議投資人不一定要選邊站，疫苗廠、口服藥廠，甚至未來相關推陳出新的抗疫解方等大型製藥公司，都要擇優納入，較好的方式就是直接投資有完備疫苗醫療類股的 ETF，透過指數化的選擇，才能快速掌握到所有抗疫受惠個股。

國泰投信的國泰全球基因免疫與醫療革命 ETF，將於 11 月 1 日展開募集，觀察其成分股，此 ETF 持股中有 3 成投資疫苗相關類股，除了有莫德納、BioNTech 之外，其他像是輝瑞、AZ、嬌生、Novavax 等國際主流疫苗生產公司皆一次囊括，還進一步納入同樣受矚目的基因技術、再生醫療等創新醫療類股。