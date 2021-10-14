陶瓷纖維濾管可改善空汙

文．理財周刊

隨著國內的企業迅速發展，在帶來巨大的經濟利益的同時，也為環境帶了莫大的危機，光是在 2020 年全國就製造了合計約 986.9 萬噸的驚人垃圾量，然而這樣的龐大數字早已遠超國內二十四座焚化爐的乘載量，再加上目前有超過半數的焚化爐都已超過規定的二十年使用年限，在廢棄物的後續處理問題也成為了全民迫在眉睫的重要課題。

近期有關單位也陸續提出廢棄物焚燒降載、增蓋焚化爐等處理辦法，希望藉以延長焚化爐的使用期限，解決目前的垃圾危機，然而在經濟發展條件及建蓋成本考量下這並非長久之計，因此日前已有高雄市議員提出，希望能將過去的傳統濾袋替換成更有效的陶瓷纖維濾管，寄望藉由技術上的提升，避免未來空汙問題的擴大及重蹈覆轍的可能。

而富利康（6837）正是全球唯一可同時產出「陶瓷纖維濾管」及「陶瓷纖維觸媒濾管」的空汙解決方案大廠，同時也是是目前中國市佔第一陶瓷纖維濾管製造廠。

由於過去傳統濾袋不耐高溫，材質長期使用容易受損，在粉塵的去除上效率上極為有限，因此透過創新的 SCR 觸媒技術，使用富利康獨家專利的「陶瓷纖維濾管」（高溫複合濾筒）以及「陶瓷纖維觸媒濾管」（高溫複合催化濾筒），即可有效解決因焚燒而造成的粉塵、氮氧化物、戴奧辛等汙染，在後段排放階段，也因無需溫降進行，能進一步改善產生有害白煙的疑慮。

另外，富利康也是全球唯一兩者都能從研發、製造到銷售，一條龍式生產的廠商，在技術層面不僅領先其他同業，研發出低溫段（低於 200℃）脫硝觸媒產品，在品質上也深獲中國等國家的肯定與認證，這也讓台灣在尖端空汙設備上不再需要仰賴國外技術支持，在國內即可立即有效利用，來解決全台現在最急迫的空汙問題。

法人也表示，過去台灣西部沿海的空汙問題已存在二十年之久，然而因為垃圾量不斷增加的狀況下，各縣市的焚化爐也不易除役或拆除重建，因此必須盡快升級整備焚化爐來減緩惡化的可能，而透過富利康獨家專利技術的「陶瓷纖維濾管」（高溫複合濾筒）以及「陶瓷纖維觸媒濾管」的先進技術，不只能夠提高焚化爐的使用效率，也能延長使用壽命，減少料材造成的替換成本，最重要的是降低對環境的傷害，達到經濟發展與環境維護的平衡。

來源：《理財周刊》1103 期

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