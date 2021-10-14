〈樺漢結盟谷歌〉策略合作Google Cloud 加速轉型共同開發新品

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (14) 日宣布，與 Google Cloud 達成策略合作，將共同推動樺漢製造系統轉型，並打造出創新的產品、服務及工業製造模式，供應給樺漢智慧城市、智慧製造、智慧零售、金融服務以及媒體娛樂等核心產業的國際客戶群。

此外，樺漢也與 Google Cloud 簽署合作備忘錄，將在不同領域展開合作，包含生產免手持工業穿戴式電腦 Google Glass Enterprise Edition 2，以及開發符合 Google Meet 標準的硬體設備，與相關周邊裝置，以滿足跨產業的廣大客戶群，加速樺漢的商業轉型腳步並打造創新商業模式。

而此次雙方合作首要目標是將樺漢的關鍵業務銷售、市場規劃和營運管理三大系統，從原先的地端部署環境遷移到 Google Cloud，以提升效率及節省資源，並運用 Google Cloud 的資料運算、儲存及分析服務，優化數位管理生產工具。

樺漢董事長暨執行長朱復銓表示，基於雲軟硬智慧平台 (IPC) 發展出能夠顛覆 ODM 產業的嶄新商業模式，將運用 Google Cloud 所提供的所有基礎架構、平台與專業技術，強化現行的設計製造服務工作流程，並開發新的雲端產品、服務及解決方案。

Google Cloud 執行長 Thomas Kurian 指出，製造業面臨高度競爭及全球化，更必須有效運用技術來提供具有附加價值的服務，與樺漢合作將加速實踐執行數位化即服務 (DaaS) 策略，並共同研發新的解決方案和服務，推動設計與製造供應鏈的數位轉型。