〈美股早盤〉銀行股財報、經濟數據報喜 道瓊開盤大漲400點

美國大型銀行股相繼公布優異財報，帶動風險情緒升溫，道瓊周四 (14 日) 開盤一度大漲逾 400 點，那斯達克綜合指數也漲逾 1％，標普 500 指數漲 0.9％，費半飆逾 2％。

美國銀行 (BAC-US) 開盤漲逾 3％，摩根士丹利 (MS-US) 漲 2.5％，富國銀行 (WFC-US) 漲逾 1％。因貸款違約風險趨緩，多家銀行紛紛釋出備抵貸款損失，企業併購活動熱絡也帶動投資銀行營收走高。

道指成分股聯合健康 (UNH-US) 和 Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 開盤也同步走揚，兩家公司財報表現均勝過預期，波音 (BA-US) 在傳出 787 夢幻機型零件存在問題後，開盤小跌 0.2％。

臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果(AAPL-US)、微軟(MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等成長股開盤走高，在台積電 ADR(TSM-US) 與 ASML(ASML-US)領軍下，費半成分股全面樂漲。

經濟數據面，美國失業金報告再度報喜，上周初領人數下滑至 29.3 萬，為去年疫情爆發以來首次跌破 30 萬。

此外，美國 9 月生產者物價指數 (PPI) 繼續攀高，但增幅均低於市場預期，PPI 月增 0.5%，年增 8.6%，核心 PPI 月增 0.2%，年增 6.8%。PPI 也是用來衡量通膨的主要指標之一。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.530％，美元走疲，支撐金價小幅走高。

截至台北時間周四 (14 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 370 點或 1.08%，暫報 34747.81 點

那斯達克綜合指數上漲 159.47 點或 1.10%，暫報 14731.24 點

標普 500 指數上漲 41.51 點或 0.95%，暫報 4405.31 點

費半上漲 70.75 點或 2.22%，暫報 3263.27 點

台積電 ADR 上漲 3.62% 至每股 113.79 美元

10 年期美債殖利率下滑至 1.530%

紐約輕原油上漲 0.90％ 至每桶 81.16 美元

布蘭特原油上漲 1.15% 至每桶 84.14 美元

黃金上漲 0.27% 至每盎司 1799.50 美元

美元指數下跌至 93.93

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

聯合健康 (UNH-US) 早盤上漲 5.83％，至 427.12 美元。

聯合健康集團 (UnitedHealth Group) 盤前公布最新財報，受惠於臥騰 (Optum) 業務收入強勁增長，聯合健康 Q3 總營收、EPS 雙雙優於分析師預期，並上調全年獲利展望。

摩根士丹利 (MS-US) 早盤上漲 2.47％，至 100.96 美元。

因投行營收再創新高、交易部門營收延續優異表現，摩根士丹利公布 Q3 營收報 147.5 億美元，年增 26%，純益 37 億美元，年增 36%，均勝過市場預期。

美國銀行 (BAC-US) 早盤上漲 3.11％，至 44.46 美元。

美銀盤前公布 Q3 營收年增 12%，至 228 億美元，純益也較去年同期大增 58%，財報優於華爾街預期，隨著貸款違約風險改善，美銀還宣布釋出 11 億美元備抵貸款損失。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (10/9) 初領失業金報 29.3 萬人，預期 32 萬人，前值自 32.6 萬人上調至 32.9 萬人

美國上周 (10/2) 續領失業金報 259.3 萬人，預期 267 萬人，前值自 271.4 萬人上調至 272.7 萬人

美國 9 月 PPI 年增率報 8.6％，預期 8.8%，前值 8.3%

美國 9 月 PPI 月增率報 0.5％，預期 0.6%，前值 0.7%

美國 9 月核心 PPI 年增率報 6.8％，預期 7.1%，前值 6.7%

美國 9 月核心 PPI 月增率報 0.2％，預期 0.5%，前值 0.6%

藍：PPI 年增率，綠：PPI 月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 234.5 萬桶

華爾街分析：

CMC Markets 分析師 Michael Hewson 稱，雖然 Fed 官員承認通膨延續時間可能較原先預期更長，但市場似乎低估一項趨勢，即供應鏈問題加上能源價格急升，未來很長一段時間內很可能使通膨預期保持在高位。

Thornburg Investment Management 聯席投資主管 Jeff Klingelhofer 說，未來將密切關注工資增長趨勢，他認為，這是釐清 Fed 政策走向並證明通膨是否為暫時現象的關鍵數字，目前該公司預計，工資增長力道將在未來幾個月或幾季保持溫和。