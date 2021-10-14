〈台積電法說〉Q4營收拚創高、赴日建廠、回應三星超車說 一文看懂八大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) (TSM-US) 今 (14) 日召開法說會，第三季獲利繳出亮眼成績單，優於外資預期，第四季營收季增更上看 5.5%，將續創新高，此外，赴日新建晶圓廠、回應三星超車說、供應鏈高庫存水位等議題，《鉅亨網》整理本次法說八大重點，讓讀者一文看懂。

Q3 獲利創高優於外資預期

台積電公布第三季財報，毛利率 51.3% 貼近財測高標，營益率 41.2% 超越財測，單季稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元，優於外資預期；前三季稅後純益 4303.08 億元，年增 14.7%，每股純益 16.59 元。

Q4 營收拚創高 季增上看 5.5%

台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，中位數約季增 4.5%，續寫新猷，以 1 美元兌換新台幣 28 元計算，第四季新台幣營收估達 4312-4396 億元，季增 4-6%，毛利率也將較第三季成長，估達 51-53%，營益率 39-41%。

受惠 5 奈米等先進製程需求強勁驅動，台積電第四季營收可望持續成長，使全年美元營收年增幅達 24%，毛利率可望超過 50%。

捐贈疫苗影響 Q4 營益率

台積電採購輝瑞 BNT 疫苗 500 萬劑捐贈給衛福部，捐贈金額不超過美金 1.75 億元，大部分資金將在第四季認列，影響單季營益率約 1 個百分點。

魏哲家回應三星超車說

三星日前放話 2025 年要超車台積電，搶先量產 2 奈米晶片；總裁魏哲家指出，不便透露太多資訊，但對台積電 2 奈米製程深具信心，2025 年不論是密度或是效能，都將是最領先的技術。

3 奈米量產時程

魏哲家表示，3 奈米量產首年會有更多新產品設計定案，預計 2022 年下半年量產，由於製程較複雜、加上要採用許多新設備，屆時成本一定會高於 5 奈米製程，預期 2023 年第一季將明顯貢獻營收，而強化版 3 奈米量產時程將在 3 奈米一年後。

赴日新建特殊製程晶圓廠

台積電正式宣布，因應特殊製程需求，將赴日本投資設特殊製程晶圓廠，預計 2022 年建廠，採用 22、28 奈米特殊製程，2024 年末量產，此舉是基於客戶需求、營運與經濟等考量，設廠可就近服務，該計畫將獲日本政府補助與支持，但不會與官方合資。

全年資本支出不變

台積電法說並未上調今年 300 億美元資本支出，財務長黃仁昭指出，日本建廠投資預算不包括在 3 年 1000 億美元的計畫中，實際投資金額將在下次法說會說明。

打臉外資 產能吃緊至明年

魏哲家打臉外資先前釋出半導體產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮等看法，強調今年產能持續吃緊，且情況會延續至明年，相信公司的技術領先地位，能掌握市場對先進製程及特殊製程技術的強勁需求。

至於庫存水位，台積電維持先前看法，相較歷史季節性庫存水準，客戶與供應鏈將在下半年逐步提升庫存水位，客戶為持續確保供應鏈穩定，維持較高庫存水位，魏哲家表示，智慧型手機需求可能趨緩，但不能對等半導體產業需求。