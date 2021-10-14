〈國票金娶安泰銀〉晚間6點同步重訊 金管會審查看四大重點

國票金 (2889-TW) 併安泰銀 (2849-TW) 一案即將落槌定案，金管會銀行局副局長童政彰今 (14) 日表示，兩家公司今天舉行董事會，昨天也已申請今天股票暫停交易，今天預計 5 點過後，會向外界揭露今天董事會通過的內容，未來如果國票金遞件申請審查，會以四大審查重點為主。

國票金、安泰銀將在晚間 6 點攜手於證交所召開重訊記者會。童政彰表示，未來針對併購案的審查分為 4 個重點，包括：一、是否符合財務健全；二、確保整併後業務持續穩定營運；三、因為涉及大股東股權異動，所以大股東的適格性審查也是重要部分；最後則是關於整併相關利益團體如股東、客戶、員工權益是否被保障。

其中財務部分，童政彰表示，金管會會以他們併購的方式，如換股或現金架構，以適用的法規進行審查。併購的方式，可能會有換股、現金價購等方式，不同併購方式，會有不同法據。

童政彰強調，加上國票金已經投資純網銀 49%，若要再投資傳統銀行，考量金融業為特許行業需要高強度資本，因此審查時會審慎審查資金來源、財務結構。

安泰銀全台共有 50 個據點，包括：大台北地區有 30 家分行，桃竹地區有 8 家分行，大台中地區有 5 家分行，嘉南地區有 3 家分行，大高雄地區有 4 家分行。

目前國票金只有與日本樂天轉投資的純網銀，媒體關心國票金是否可同時有純網銀與實體銀行？金管會表示，目前法規沒有禁止。一旦順利合併，國票金併安泰銀將是今年第 3 起金融併購案，其他兩案為台新金併購保德信人壽、富邦金併日盛金。