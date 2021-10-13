〈觀察〉安泰銀若嫁國票金 台灣金融業私募基金時代將畫下句點

多年前包括凱雷、新生銀行、隆力集團、SAC 等私募基金，大舉入主台灣金融業，但 SAC、凱雷集團、新生銀行都已成功退場，就剩入主安泰銀 (2849-TW) 近 14 年的隆力，由於安泰銀、國票金 (2889-TW) 明 (14) 日雙雙停牌，一旦安泰銀順利出嫁，台灣金融業的私募基金時代也將畫上句點。

2007 年前後，凱雷入主大眾銀行、新生銀行入主日盛金控、隆力集團入主安泰銀、SAC 入主萬泰銀，一般私募基金在經營入主標的平均達 7 年左右，將公司壯大養出好賣相後，就會透過併購出場。

2014 年 2 月 10 日，開發金控併萬泰銀行、更名為凱基銀行後，SAC 正式退場；2016 年，元大金控以新臺幣 565.5 億元收購大眾銀行 100% 股權，凱雷也出場。日本新生銀行則是在今年 3 月 24 日全數參與應賣，出清對日盛金控 13.38 億股的持股，成就了富邦金併日盛金的第一步。

隆力 2007 年 11 月入主安泰銀的成本價約砸 230 億元，其實，隆力在 2012 年就喊賣，潛在買主從外資、到國內金控幾乎都「相親」了一輪，但都卡在價格太硬。

翻開其他三家私募基金退場史，開發金是以股價淨值比 1.26 倍併萬泰銀，大眾銀也是以每股 16.3 元、淨值比 1.26 倍風光嫁入元大金；而新生銀則以每股 13 元、獲利 75 億日圓（約合新台幣 20 億元），出售日盛金 35.5% 持股給富邦金。

安泰銀除了價格喬不攏，還有個「路障」，該行大股東除了隆力，還有宏泰集團，宏泰集團雖然持股比隆力少很多，但因為和隆力簽有「優先准駁權」，使得隆力在安泰銀硬是卡了近 14 年。

國票金迎娶安泰銀的傳聞一直吵得沸沸揚揚，國票金之前就召開過董事會討論投資金融機構一事，當時就被指併購對象是安泰銀，雖然國票金才剛轉投資純網銀樂天銀行，但據了解國票金旗下沒有實體銀行，因此仍對併購銀行相當有興趣，也取得樂天銀行日方大股東同意，可不受競條件投資併購銀行門檻，國票金更在 7 月上旬股東會通過特別股條款，讓市場對國票金併安泰銀更加期待。

雖然金管會昨日仍表示目前尚未收到國票金的併購申請函，若國票金正式遞件，將就其財務健全性等原則，依法進行審核，不過，證交所今日雙雙公告國票金、安泰銀上市普通股明日皆暫停交易，以其為標的之認購（售）權證亦同時暫停交易，市場認為，國票金與安泰銀明日雙雙停牌，可能與併購有關。

據了解，國票金將召開董事會，通過併購安泰銀，盛傳安泰銀嫁妝約在每股淨值 1 倍以上，併購規模上看 360 億元至 400 億元；一旦安泰銀順利出嫁，隆力就將畫上長達 14 年私募基金時代的句點。