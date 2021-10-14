玉山金控連續8年榮獲財訊金融獎「金控永續奬」金質獎

《財訊》「2021 財訊金融獎」於今 (14) 日舉辦頒獎典禮，玉山金控連續 8 年榮獲最高榮譽「金控永續奬」金質獎，子公司玉山銀行連續 6 年榮獲「FinTech 創新應用銀行類」金質獎，同時榮獲「最佳本國銀行客戶推薦」金質獎及「最佳銀行服務」優質獎。本次總計榮獲 3 項金質獎及 1 項優質獎，再度創下台灣金融業最佳紀錄！

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山積極推動永續發展，運用創新的方式將環境、社會及公司治理 (ESG) 融入金融本業，並響應聯合國永續發展目標（SDGs），以實際行動積極發展綠色金融業務，包含授信支持建置再生能源、發行綠色債券、全面發行零碳信用卡等。同時也持續接軌國際，在 2021 年 2 月玉山為亞洲金融業首家宣布以 1.5°C 為減碳路徑加入科學基礎減碳目標倡議（SBT），更進一步許下高挑戰的目標，2030 年前國內據點 100％使用再生能源，2050 年前成為淨零碳排銀行，強化企業永續競爭力。

「財訊金融獎」由財訊雜誌和資誠聯合會計師事務所主辦，採專家評鑑及電話問卷調查，是深具影響力的金融評選活動。財訊金融獎專家評審指出，儘管國際 ESG 標準不斷提高，但玉山金控仍為台灣金融業入選「道瓊永續新興市場指數」成份股最多次的金融機構，去年疫情嚴峻期間，仍堅持為偏鄉教育送暖，持續推動「玉山黃金種子計畫」圖書館，累積至 162 座，相當不容易。

此外，玉山銀行以三大面向進行全面數位轉型，包含打造「數位品牌 e.Fingo」，提供顧客間、產品間無斷點的串聯，提高玉山數位服務整體性的認知。自行建立「新核心系統」，廣用 AI、機器學習、RPA 等技術，打造個人化的純數位服務。同時也向國際標竿銀行對標，啟動成立以來最大規模的組織改造，分層分群經營客群，優化所有的服務流程，為顧客創造價值。很榮幸連續 6 年榮獲「FinTech 創新應用銀行類」金質獎的肯定。

玉山在邁向永續發展的道路上，持續透過 3i 原則 (創新力、整合力、影響力) 開發深化各項永續專案，致力環境保護、投入社會公益、鼓勵金融創新及發揚人文藝術。展望未來，玉山將持續擴大影響力，攜手志同道合的顧客及企業夥伴，共同創造更美好的未來。

