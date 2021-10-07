第一屆工商時報數位金融獎於今 (7) 日舉辦頒獎典禮，玉山銀行榮獲「數位轉型典範獎」金質獎、「數位資訊服務獎」優質獎、「數位業務優化獎」優質獎、「數位資訊安全獎」優質獎及玉山證券榮獲「數位創新獎」優質獎，總計榮獲 1 項金質獎及 4 項優質獎，肯定玉山在數位領域的長期經營投入與具體成果。

「數位轉型典範獎」評選重點為獎勵銀行業勇於進行數位轉型、發揮轉型效益並具業界領導發展指標性。玉山銀行以完整的數位轉型架構：策略布局、組織架構、人才發展、科技文化，以及自行開發新核心系統及廣泛 AI 應用，榮獲「數位轉型典範獎」金質獎的肯定。

玉山認為，數位轉型除了導入科技，更重要的是透過一連串的策略、人才、組織、資訊、甚至商業模式的調整改造，才能達到全面數位轉型，包括領先同業自行打造台灣金融業首家以開放的 Cloud Native 技術、微服務架構設計的銀行核心系統。透過機器學習服務平台，以輕量級 API 提供所有系統機器學習服務，讓人工智慧廣泛運用在金融場景中。進一步打造 e.Fingo 數位品牌，提供顧客間、產品間無斷點的串聯，打造顧客導向的服務模式，為顧客創造更多價值。

此外，玉山銀行透過提供智能加值、輕鬆引導、便利高效、量身打造的數位服務，以及嚴密有效的資安防禦網、建立一致性的資訊安全政策、提升金控全方位防護能力，也獲得了「數位資訊服務獎」、「數位業務優化獎」、「數位資訊安全獎」3 項優質獎。玉山證券提供顧客無斷點的數位開戶及下單功能，於 2018 年結合新創金融科技 Fugle，推出「跨平台證券服務」，藉由發揮各自產業優勢，在平台經營、行銷導客、顧客分群經營上互補，成功吸引許多年輕族群參與股市，整體線上開戶占比高達 86%，獲得了「數位創新獎」優質獎。

玉山截至今年各項主要業務如信用貸款、外匯交易、理財、信用卡等，數位通路交易佔整體比例接近七成，其中信用貸款與外匯交易更超過九成以上，上述數據與香港、新加坡等國銀行對標皆位居領先。未來玉山將持續應用科技的力量加速數位的轉型，期望帶給顧客更好的數位金融體驗。