〈美股盤前要聞〉市場關注失業金數據 美股期貨上升

美國今日將公布上週初領失業金數據、美國 9 月 PPI 年增率。美國 10 年期公債殖利率來到 1.537%。美股期貨週四 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.56%，標普 500 期貨漲 0.65%，那斯達克 100 期貨漲 0.75%。

1. Fed 縮減購債最早將在 11 月開始

美國聯準會（Fed）周三（13 日）公布 9 月 21 日至 22 日會議紀要，官員們認為，目前經濟已接近 Fed 設下的目標，表示最早可能在今年 11 月中旬開始縮減購債。

在縮減購債過程中，Fed 會慢慢減少每月 1,200 億美元的資產購買規模，會議紀要顯示，Fed 可能會從每個月減少 100 億美元的公債與 50 億美元抵押貸款擔保證券（MBS）開始，並預計在 2022 年年中結束。

會議紀要指出，與會官員普遍認為，如果整體經濟復甦仍在正軌上，在明年中左右結束循序漸進的縮減購債可能是合適的。

2. 達美航空 Q3 轉盈 但警告油價高漲衝擊 Q4 獲利

達美航空 (DAL-US) 周三（13 日）公布 2021 會計年度第三季財報，儘管營收、獲利皆優於分析師預期，也實現首次在不計政府補助下獲利，但警告燃油成本不斷上漲恐導致第四季出現「溫和虧損」，股價聞訊挫跌逾 5%，為一年來最大跌幅，並拖累航空股走低。

達美航空第三季營收報 91.5 億美元，優於分析師預估的 84.5 億美元，不計 13 億美元政府補助資金，淨利報 1.94 億美元，合每股獲利報 0.3 美元，優於分析師預估 0.17 美元，是疫情爆發後第二次轉盈，也是首次在不計政府援助下實現獲利。

不過達美航空執行長 Ed Bastian 表示，燃油成本限制公司本季獲利能力，在目前的油價水準下，公司營運可能會出現「溫和虧損」，而且無法壓低油價的情況下，可能將增加的成本轉嫁給消費者。

3. 亞馬遜傳正採購二手長程貨機

知情人士透露，亞馬遜正向空中巴士和波音採購二手的長程貨機，發展跨國運輸，再次證明這家電商巨擘積極發展貨物運輸業務，升高未來聯邦快遞 (FedEx) 和優比速 (UPS) 直接競爭的實力。

波音 777 客改貨機能讓亞馬遜直接從中國和其他國家進口商品。該款飛機名為「777-300ERSF」，預定明年正式飛行載貨，載運量比波音現行貨機多出 25%，可望接下波音 747 巨無霸貨機的衣缽，後者在北美已經載貨數十年。

4. 晶片短缺蘋果旺季銷售恐疲軟

全球晶片短缺蔓延到蘋果 iPhone 13 新機供貨狀況，不過華爾街分析師認為，蘋果 (AAPL-US) 有望透過明年更強勁的表現來彌補年底消費旺季的損失，從而度過難關。

彭博周二引述知情人士報導，由於晶片短缺，蘋果可能會在今年年底前將其 iPhone 13 系列目標產量下修至 8000 萬支，下修幅度為 1000 萬支。

鑒於蘋果零組件巨大的採購量，以及對供應鏈的影響力，儘管蘋果可能無法盡可能採購更多零件，但仍有望比競爭對手取得更多零件。

5. 聯合航空將解雇 232 人 接種率達 99.7%

聯合航空公司 (UAL-US) 執行長 Scott Kirby 表示，聯合航空正在解僱 232 名未能遵守公司疫苗規定的員工。

9 月下旬聯合航空有近 600 名員工因拒絕接種疫苗而面臨解雇風險，該數據在當月底就急遽下降至 320 人，因為這些員工終於願意接種疫苗或上傳疫苗卡的記錄。

在聯合航空設定的 9 月 27 日最後期限過後，該公司 6.7 萬名美國員工已有 99.7% 接種疫苗 (不含因醫療或宗教原因申請豁免者)，剩餘的 0.3%，即 232 名員工，面臨解僱。