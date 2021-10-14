老債王葛洛斯：債市不會出現災難 重申美債10 年期殖利率將升至2%

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 在他最新的投資展望中表示，債券市場並不會出現災難，並且重申美國 10 年期公債殖利率將在未來 12 個月升至 2% 的預期。

葛洛斯重申了他的觀點，認為美國 10 年期公債殖利率在未來 12 個月內可能升至 2%。但是他也表示，即使債市的黃金時代可能過去，有鑑於經濟的不確定性，美債仍然適合作為一項避險投資工具。

葛洛斯認為，債券市場中所謂「鮮花美酒的日子」可能已經過去，但是，在投資者等待相關數據，像是美國預算、中國國內生產毛額 (GDP)，以及等待能源價格上漲相關的不確定性結束之際，債券可能還是會表現得不錯。

他也表示，將繼續做空包括 GameStop(GME-US) 和 AMC(AMC-US) 在內等迷因股，並警告相關類股可能出現劇烈變動。

受到供應鏈緊縮、大宗商品價格飆升、疫後需求和勞動力短缺等因素交乘影響，近期市場對通膨的擔憂情緒日益高漲，人們越來越擔心，通膨上升並非央行所認為的「暫時現象」，對於 Fed 更快收緊貨幣政策的預期，本周也使美國 10 年期公債殖利率一度攀升至 1.6% 以上。

不過，滙豐 (HSBC) 知名債市多頭 Steven Major 也認為，通膨飆升只是暫時情況，認為雖然殖利率可能在短期內過度反應，但終將回落。Major 表示，雖然能理解人們為何擔心通膨，但他認為，驅動當前敘事的因素並不會影響到長期前景。