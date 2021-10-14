〈樺漢結盟谷歌〉董座：合作業務迴響大 已掌握20個指標大客戶

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，客戶對於樺漢與 Google Cloud 合作一事，有很大的迴響，已有 20 個各產業應用指標大客戶願意長期合作，最先應該會在智慧製造領域看到成果。

朱復銓表示，在推廣跟 Google Cloud 合作業務的這段期間，客戶聽到消息的反應「都很興奮」，因為未來樺漢可以幫忙解決一體化問題，提供硬體、軟體以及系統整合、大數據分析儲存等全方位解決方案。

朱復銓認為，目前需要標準化、模組化、平台化，才能創造後續的雲端服務，目前預估約需半年時候把架構整理好，至於合作對營運的實質效益，可能還要一段時間才能發酵，但長期來說仍非常看好，也有一個三年計畫正在勾勒成型。

除了樺漢本身外，旗下的德國子公司 Kontron ，以及另一系統整合子公司帆宣 (6196-TW) 系統都將開始加入；不過，大量使用數據、連結，也帶來資安隱憂，樺漢子公司瑞祺電 (6416-TW) 也能提供相關解決方案。

朱復銓指出，未來樺漢會把資源放在 Google 平台上，雙方緊密結合，藉此邁向全球智能製造、智慧零售等市場，並可提供雲網資源、設計開發、全球行銷完整服務。

除了子公司以及 Google 外，朱復銓表示，也有串聯英特爾 (INTC-US)，以及先前引進投資的聯發科 (2454-TW)、威盛 (2388-TW)，還有中華電(2412-TW) 與精誠(6214-TW) 等合作夥伴，共同打造高附加價值的產品及服務生態系。