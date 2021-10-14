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長榮航獲殊榮 入選全球10大航空公司第7名

鉅亨網記者王莞甯 台北
Condé Nast Traveler讀者大獎，長榮航空今年度獲獎。(圖：長榮航提供)
Condé Nast Traveler讀者大獎，長榮航空今年度獲獎。(圖：長榮航提供)
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長榮航航空空運

深受高消費族群喜愛的美國生活旅遊雜誌 Condé Nast Traveler 最新公布 2021 年讀者大獎 (Readers’ Choice Award)，長榮航空 (2618-TW) 首度獲獎，由讀者評選為全球十大航空公司 (Top 10 Airlines in the World) 的第 7 名。

長榮航日前榮獲 Travel+Leisure 全球最佳國際線航空公司第 3 名、Skytrax 評選為全球十大航空公司第 7 名，此次再受到國際獎項的肯定。

長榮航總經理孫嘉明表示，儘管疫情影響全球航空業甚鉅，但長榮航全體團隊仍努力在防疫為優先的前提下，持續提供旅客安心、貼心和可靠的空中旅程。

Condé Nast Traveler 雜誌於美國、英國、中國、西班牙、義大利及中東等國家發行，全球共有超過 500 萬名的紙本讀者、1600 萬的數位訂閱用戶，社群平台上則有超過 1,600 萬名的追蹤數，主要讀者多為全球各地高消費的頂尖族群，自 1987 年開始舉辦讀者大獎 (Readers’ Choice Award) 至今，獲獎者皆為旅遊產業鏈中的佼佼者。

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