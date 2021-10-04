長榮航太申請股票上市 長榮航配合釋股逾6700張

長榮航 (2618-TW) 今 (4) 日公告，為配合長榮航太申請股票上市規劃，進行上市前大股東釋股，共出售 6761 張，每單位交易金額為 62 元，交易總額 4.19 億元。

長榮航說明，於今年的股東常會決議通過推動長榮航太上市案，截至目前，持股比例 77.50%，而目前長榮航太每股淨值為 26.40 元。

長榮航太實收資本額 35.28 億元，去年受到疫情影響，合併營收 106.88 億元，年減約 70%，稅後純益 11.73 億元，年減約 40%，儘管營運受疫情衝擊仍穩住獲利動能，去年貢獻長榮航獲利 9.3 億元，是長榮航重要的獲利金雞。

而長榮航太今年上半年也繳出獲利 4.37 億元的成績，貢獻長榮航獲利約 3.47 億元。

長榮航太已取得美國聯邦航空總署 (FAA) 和歐盟民航組織 (EASA) 等 14 個國家的多項維修認證及 ISO-AS9100 品保認證，且與美國奇異航空集團結盟合作，成立長異發動機維修公司，藉此建立航機維修、發動機整體翻修的能量和更高層次技術。

法人看好，隨著全球施打疫苗逐漸普及，航空客運正逐步復甦，航太長期成長潛力無虞。