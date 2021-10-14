穩懋再砸3.2億元加碼聯茂 集團持股攀至約20.79%

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (14) 日公告，旗下穩盈創業投資自 8 月 27 日至 10 月 14 日投資 3.2 億元，以每股平均 129.06 元，取得 CCL 廠聯茂(6213-TW) 約 248.02 萬股，含參與現金增資的 24 萬股，目的為長期投資，加上穩懋本身、穩展投資、穩安投資等，累計持股聯茂約 20.79%。

穩懋今年以來持續加碼持股聯茂，9 月更宣布參與聯茂現金增資，斥資 21.23 億元，以每股 130 元，取得聯茂現金資金發行約 1633.7 萬股，讓持股比例攀升至 17.08%，這次再透過旗下穩盈創業投資加碼，顯示看好聯茂後市營運，而穩懋已是聯茂單一最大股東，今年聯茂董事改選，也進入董事會成最大法人董事。

對於參與聯茂現金增資，穩懋指出，除財務性投資外，雙方也不排除有進一步合作可能，同時看好聯茂近年在 5G 基礎設備、網通、車用相關領域布局，與穩懋長期看好 5G 應用發展不謀而合，也與近年 3D 感測切入車用技術有關。

營運方面，穩懋受惠蘋果 (AAPL-US) 新機拉貨，9 月營收衝上 23 億元大關，月增 2.1%、年增 3.7%，為連續六個月站穩 20 億元大關，第三季營收 67.46 億元，季增 9.8%、年增 4%，創下歷史次高，累計前三季營收 188.89 億元、年增 1.8%。

穩懋也預計 10 月 28 日召開法說會，預期將公布第三季財報、釋出第四季營運展望。