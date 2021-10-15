〈台股盤前要聞〉台積Q4營收再戰新高、彭双浪看面板淡季提前到 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，台積電召開法說會，第三季獲利繳出佳績，預估第四季營收季增上看 5.5%，可望續寫新猷，全年營收將成長 24%；友達董事長彭双浪保守看面板前景，他表示，受缺料、貨運交期拉長及消費性需求疲軟影響，淡季已提前報到。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

台積電 Q4 營收季增上看 5.5% 續創高 全年估成長 24%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開法說，第三季獲利再創新高、優於預期，台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續寫新猷，毛利率估達 51-53%，營益率 39-41%，全年美元營收將成長 24%，毛利率高於 50% 水準。閱讀全文...

彭双浪：消費需求疲軟 面板淡季提早報到 友達、群創有壓

面板報價第三季大幅修正，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (14) 日表示，受缺料、貨運交期拉長影響，以及消費性需求疲軟，今年傳統面板淡季已提前報到，且電視面板受景氣下滑影響，價格出現調整，客戶也修正相關訂單。閱讀全文...

全球第二大鋅業者減產近 5 成 鋅價飆 3 年新高 這台廠受惠

歐洲、中國搶購天然氣引發價格飆漲，導致電價上揚，全球第二大精煉鋅生產商 Nyrstar 受成本激增影響，歐洲三座鋅冶煉廠產量減少近 5 成，影響全球 2.5% 供給，周四 (14 日) 上海、倫敦鋅價紛紛創逾 3 年新高；在鋅價持續飆漲下，台廠鋼聯 (6581-TW) 受惠利差擴大，獲利空間將顯著拉升，成為鋅價大漲最大受惠。閱讀全文...

台積電 Q3 純益季增 16% EPS 6.03 元優預期 雙創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開法說，並公布第三季財報，毛利率貼近財測高標，營益率則超越財測預期，單季稅後純益 1562.6 億元，季增 16.3%，年增 13.8%，每股純益 6.03 元，優於外資預期；前三季稅後純益 4303.08 億元，年增 14.7%，每股純益 16.59 元。閱讀全文...

魏哲家重申產能吃緊至明年 打臉外資庫存修正、砍單說

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開法說，總裁魏哲家再度重申，產能吃緊情況將延續至明年，並強調，供應鏈維持較高庫存水位現象仍將持續一段期間，他也打臉外資先前釋出半導體產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮等看法。閱讀全文...

台苯提前改選董事 公司派拿 9 席大獲全勝

台苯 (1310-TW) 昨 (14) 日召開股東臨時會，提前全面改選 11 席董事，以台苯現任董事長林文淵為首的公司派，一如預期大獲全勝，拿下 9 席董事。閱讀全文...

國票金斥 337 億元、每股 17.21 元娶安泰銀 溢價 1.2%

國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 昨 (14) 日同步召開董事會，決議通過股份轉換計畫，國票金將以支付現金加計發行甲種特別股，取得安泰銀全部股份，安泰銀將成國票金百分百持股子公司，依換算，國票金將以每股 17.212231 元、總計斥資 337 億元併購安泰銀，溢價 1.2%，較安泰銀的每股淨值不到 1 倍、為 0.99 倍，法人多認為，國票金買的價格很漂亮。閱讀全文...

樺漢結盟谷歌 已掌握 20 個指標大客戶

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，客戶對於樺漢與 Google Cloud 合作一事，有很大的迴響，已有 20 個各產業應用指標大客戶願意長期合作，最先應該會在智慧製造領域看到成果。閱讀全文...

宏碁陳俊聖：筆電供需缺口超過一季 明年表現非需求問題

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖昨 (14) 日表示，供應鏈長短料狀況並未改善，需求持續強勁，依在手訂單評估，供需之間至少有一季缺口，且持續擴大，打破外界看衰筆電需求的看法，展望明年，他認為，半導體供給能否緩解關鍵落在第一季，明年出貨表現將受料況供給影響。閱讀全文...

鴻海、遠傳三方攜手建雲數據中心 加速 F2.0 數位轉型

遠傳 (4904-TW) 與鴻海 (2317-TW) 集團、VMware 昨 (14) 日共同宣布啟動「虎躍雲數據中心建置專案」，三方攜手在鴻海土城總部的虎躍廠建立數據主中心，遠傳與 VMware 將提供雲相關技術，加速鴻海集團 F2.0 數位轉型的腳步。閱讀全文...

台灣大成 Disney + 獨家電信營運商 看好帶動用戶數成長

OTT 串流影音平台 Disney + 將在 11 月 12 日登台，台灣大 (3045-TW) 昨 (14) 日同步宣布，成為在台獨家合作電信營運商，總經理林之晨表示，OTT 是未來三到五年新趨勢，看好與 Disney + 合作後，旗下用戶數成長可期。閱讀全文...