盤前財經大事搶先讀2021年10月15日

今日操盤前瞻

美國 10 月密大消費者信心

美股財報：高盛

法說會：宏碁、毅嘉

大摩 Q3 財報創佳績 投行業務收入年增逾六成

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 周四 (14 日) 公布 2021 年第 3 季財報，營收年增 26%，至近 148 億美元，EPS 為 1.98 美元，雙雙擊敗華爾街預期，因企業併購和 IPO 活動帶來更多諮詢收入，大摩 Q3 投資銀行業務收入較去年同期增逾六成。閱讀全文...

微軟旗下領英扛不住監管打壓 宣布關閉中國版網頁

微軟旗下專業人士社群網站「領英」（LinkedIn）周四（14 日）表示將關閉中國版領英，原因是面臨中國更高的監管要求，此舉也象徵最後一家在中國公開營運的美國大型社群媒體網站終結。閱讀全文...

美上周初領失業金人數跌破 30 萬 疫情爆發以來首度

周四 (14 日) 最新數據顯示，美國上周初領失業金人數降至約 29 萬，優於市場預期，且為去年疫情爆發以來首度跌破 30 萬。閱讀全文...

印度公布電信業 PLI 名單 鴻海、諾基亞在內 31 家企業入列

印度通信部周四 (14 日) 宣布將 31 家公司納入電信業的生產獎勵計畫 (PLI)，鴻海 (2317-TW) 和諾基亞 (Nokia) 的印度子企均入列。閱讀全文...

台積電 Q4 營收季增上看 5.5% 續創高 全年估成長 24%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (14) 日召開法說，第三季獲利再創新高、優於預期，台積電預估，第四季營收將達 154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續寫新猷，毛利率估達 51-53%，營益率 39-41%，全年美元營收將成長 24%，毛利率高於 50% 水準。閱讀全文...

彭双浪：消費需求疲軟 面板淡季提早報到 友達、群創有壓

面板報價第三季大幅修正，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (14) 日表示，受缺料、貨運交期拉長影響，以及消費性需求疲軟，今年傳統面板淡季已提前報到，且電視面板受景氣下滑影響，價格出現調整，客戶也修正相關訂單。閱讀全文...

全球第二大鋅業者減產近 5 成 鋅價飆 3 年新高 這台廠受惠

歐洲、中國搶購天然氣引發價格飆漲，導致電價上揚，全球第二大精煉鋅生產商 Nyrstar 受成本激增影響，歐洲三座鋅冶煉廠產量減少近 5 成，影響全球 2.5% 供給，周四 (14 日) 上海、倫敦鋅價紛紛創逾 3 年新高；在鋅價持續飆漲下，台廠鋼聯 (6581-TW) 受惠利差擴大，獲利空間將顯著拉升，成為鋅價大漲最大受惠。閱讀全文...

樺漢結盟谷歌 已掌握 20 個指標大客戶

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 董事長朱復銓表示，客戶對於樺漢與 Google Cloud 合作一事，有很大的迴響，已有 20 個各產業應用指標大客戶願意長期合作，最先應該會在智慧製造領域看到成果。閱讀全文...