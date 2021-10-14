中國經濟復甦放緩 世界鋼協下修今明年鋼鐵需求增幅

世界鋼鐵協會今 (14) 日發布今明二年短期鋼鐵需求預測結果 (SRO)，受到中國下半年經濟復甦減緩、供給測的限制，下調今明年全球用鋼需求成長幅度，但世界鋼協認為，除了中國外，全球鋼鐵需求在今年將提前恢復到疫情之前的水平，也上調中國外地區的展望。

與前一次在 4 月時所作的預估相比，世界鋼協此次預估將今年全球用鋼需求從年增 5.8% 下修至 4.2%，來到 18.55 億噸、明年從成長 2.7% 下修至 2.2%，達 18.96 億噸。

據了解，中國下半年經濟復甦減速、建築業投資收手，以及鋼鐵限產等，導致用鋼行業需求明顯放緩，世界鋼協認為，中國全年鋼鐵需求將由原先預估的成長轉為衰退，且依照現行政策方針延續下，中國鋼鐵需求明年也難以出現成長。

不過，世界鋼協認為，整體今年全球鋼鐵需求量的恢復力度還是優於預期，除了中國以外的地區，鋼鐵需求將於今年提前恢復到疫情之前的水平，且歐美、日韓等發達經濟體，在疫苗接種率提升下，鋼鐵需求反彈狀況優於預期。

而東南亞、拉丁美洲以及中東等發展中國家，由於再次出現疫情，或是疫苗接種率低，導致經濟復甦中斷等原因，鋼鐵需求復甦的勢頭不若發展中國加強勁。

展望明年，世界鋼協認為，全球加速施打疫苗，新冠病毒變體傳播將不會再像前幾波疫情，造成破壞和混亂，加上大量訂單積壓、庫存的重建以及明年鋼鐵需求將繼續恢復。

不過，世界鋼協強調，若發展中國家接種持續緩慢，以及中國經濟成長進一步減速，會是影響此次結果的風險。