〈國票金娶安泰銀〉賣太便宜？安泰銀：採兩種算法核算都在合理價

國票金 (2889-TW) 併購安泰銀 (2849-TW) 溢價率只有 1.2%，且換算安泰銀每股淨值不到 1 倍，創私募基金退場最低，安泰銀是否賣太便宜？對此，安泰銀表示，委任獨立專家採市價法或市場法兩種算法核算後，此價格都在合理區間。

安泰銀表示，本股份轉換案，國票金擬以每股安泰銀普通股換發現金新臺幣 9.46673 元、國票金特別股 0.493344 股（預定發行價格為 15.7 元），總計相當每股 17.212231 元作為交易對價，於股份轉換基準日支付予股份換基準日時，安泰銀股東名簿所載的全體股東（扣除庫藏股），交易對價相較於安泰銀今年 6 月底財報查核數的每股淨值為 0.99 倍。有關交易對價的調整事宜，將提請股東會授權董事會依股份轉換契約辦理。

談到此價格是否太便宜，安泰銀表示，該公司在第二屆臨時審計委員會第一次會議決議委任立本台灣聯合會計師事務所張書成會計師為獨立專家，協助就股份轉換價格合理性表示意見。獨立專家採用市場法的可類比公司法與市價法等評價技術所得的價值區間，最終以第 1 等級評價技術輸入值得市價法，作為該公司於評價基準日的每股股權價值合理區間為 17.04 元至 18.67 元。另獨立專家採用市場法－矩陣定價之評價技術，最終得出國票金發行特別股的每股股權理論價值約為 16.20 元至 16.59 元之間，其每股發行價格低於理論價值尚屬允當。

安泰銀表示，考量該公司的營運現況，且在企業永續經營的假設條件下，獨立專家認為國票金支付每股 55% 現金與 45% 國票金所發行特別股，若以介於上述股權價值區間的價格進行交易，或交易對價是安泰銀為追求公司股東最大利益所擬定，基於維護股東權益的立場，該價值結論尚屬合理。

安泰銀表示，本股份轉換案後續若經臨時股東會決議通過後，將依相關法令規定向證交所申請申請終止上市，並於股份轉換案的股份轉換基準日終止上市。該公司股東如就股份轉換案依法表示異議，並請求公司收買其持有股份，安泰銀將依法令規定收買其所持有的股份，並將所收買的股份，依相關法令規定出售或銷除。