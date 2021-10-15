〈美股熱門股〉聯合健康Q3業務成長強勁漲4% Walgreens第四季財報靚漲7%

聯合健康 Q3 臥騰業務成長強勁 大漲 4.17%

聯合健康集團（UnitedHealth Group）(UNH-US) 周四（14 日）盤前公布 2021 會計年度第三季財報，受惠於臥騰 (Optum) 業務收入強勁增長，營收、獲利雙雙優於分析師預期，並上調全年獲利展望，股價大漲 4.17% 至每股 420.36 美元。

聯合健康集團第三季營收年增 11% 至 723 億美元，經調整後每股獲利報 4.52 美元，分別優於分析師預估的 715.5 億美元與 4.41 美元。Optum 第三季收入成長 14% 至 398 億美元，原因是越來越多人重視健康問題，其中有許多問題在疫情間被忽略。

展望未來，聯合健康集團將 2021 年經調整後每股獲利從 18.30 美元上調至 18.80 美元，而分析師則預估 18.75 美元。

Walgreens 第四季疫苗接種業務增加 勁揚 7.43%

Walgreens Boots Alliance(WBA-US) 周四公布第四季財報，受惠疫苗接種普及、居家新冠檢測與感冒和流感商品大賣，營收、獲利繳出亮眼成績單，股價勁揚 7.43% 至每股 50.77 美元。

Walgreens 第三季營收報 342.6 億美元，優於分析師預估的 333 億美元，淨利報 6.27 億美元，遠高於去年同期的 3.37 億美元，經調整後每股獲利報 1.17 美元，優於分析師預估的 1.02 美元。

Walgreens 執行長 Roz Brewer 在線上投資人說明會中表示，公司目前正積極從連鎖藥局轉型為專注醫療保健服務公司，而轉型關鍵就是對醫療保健公司 VillageMD 的 52 億美元投資，未來 VillageMD 將進駐 Walgreens 開設診所。

展望未來，財務長 James Kehoe 表示，Walgreens 提前一年實現成本削減 20 億美元的目標，到 2024 年將本成本節約目標提高至 33 億美元，此外他也預計，排除匯率變動因素，公司 2022 會計年度經調整後每股獲利將持平。

美銀 Q3 純益大增 58% 上漲 4.47%

美國銀行（Bank of America）(BAC-US) 周四公布第三季財報，營收獲利超乎華爾街預期，激勵股價上漲 4.47% 至每股 45.07 美元。

美銀第三季營收年增 12% 至 228 億美元、稀釋後每股獲利報 0.85 美元，皆優於 Refinitiv 分析師預估的 218 億美元與 0.71 美元，純益大增 58% 至近 77 億美元。

美銀執行長 Brian Moynihan 表示，上季存款增長強勁，貸款餘額也連續兩季成長，即使利率維持在低水平，淨利息收入也有所改善，年增 10% 至 111 億美元。

此外，隨著貸款違約風險改善，美銀第三季再釋出 11 億美元的貸款損失準備金，優於市場預期。