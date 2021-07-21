美國銀行：看好電動汽車銷售 但最快2025年電池供應可能枯竭

根據美國銀行全球研究部 (BAC) 的報告，他們認為，最早在 2025 年，全球電動汽車 (EV) 電池供應將面臨枯竭。

報告稱，其電動汽車電池供需模型顯示，到 2025-2026 年期間，全球電動汽車電池供應可能會「售罄」，其全球開工率 (operating rates) 將達到 85% 以上。

報告指出，由於所有市場的電動汽車滲透率持續上升，美國銀行預計，全球電池短缺將在 2026 年至 2030 年期間進一步加劇，反映出電動汽車行業的前景日益樂觀。

美國銀行全球研究部預計，在 2025 年、2030 年和 2040 年，包括純電動汽車 (BEV) 和插電式混合動力汽車 (PHEV) 在內，所有電動汽車的全球滲透率將分別提高到 23%、40% 和 67%。

美國銀行指出，到 2030 年對普通汽車的二氧化碳排放將面臨更嚴格的規定，主要汽車廠商在過去 6 個月，提高了純電動汽車的銷量目標，上調美國市場的純電動汽車滲透率預測，這是他們看好電動汽車的原因。

報告稱，根據目前公布的産能數據，預計到 2030 年，全球電動汽車電池廠的開工率將上升至 121% 左右，這意味着未來 2-3 年，可能會出現另一輪大規模資本支出周期。

美國銀行的報告指出，在牛市情景下，美國銀行美國汽車團隊預測，2025 年和 2030 年美國市場的電動汽車滲透率將分別上升至約 25% 和 50%，在基本情景下，這一數字分別為 7% 和 20%。

報告指出，在牛市情景下，到 2024 年，全球電動汽車電池廠的開工率將達到近 83%，與基本情景相比，電池短缺可能提前一年出現。