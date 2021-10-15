全球供應鏈關鍵十月！從深圳到新加坡等地塞港惡化

消費商品需求旺盛、勞動力短缺、新冠疫情，加上颱風攪局帶來的骨牌效應，導致從美國、深圳到新加坡等全球重要港口阻塞，供應鏈打結問題雪上加霜。

週四 (14 日) 彭博彙編的航運數據顯示，目前有 67 艘貨運船在香港和深圳港口附近等待入港，比 4 至 10 月的均數高出 22%。

新加坡為北美航線、歐洲地中海航線等的最初裝貨港與最終卸貨港，向來是全球裝卸貨效率最高的港口之一，週四有 37 艘貨船在新加坡港外等候，比平時高出 18%，一旦新加坡塞港，恐將對其他港口掀起連鎖效應。

馬來西亞丹戎帕拉帕斯港 (Tanjung Pelepas) 外有 11 艘貨輪等候進港，塞船數量比平常高出 25%。越南的胡志明市與頭頓港擁塞更嚴重，比平時高出 38%。韓國釜山港指出，貨櫃船現在要在港外停泊三天才能入港卸貨。

美國南加州的洛杉磯港、長堤港擁堵情況加劇 (圖片：AFP)

根據南加州海洋交易所的數據，美國南加州的洛杉磯港、長堤港擁堵情況加劇，62 艘貨船靠泊，81 艘貨船等待卸貨，佔進入美國所有貨船的 40%。

為緩解南加州塞港、貨物堵塞問題，美國總統拜登週三宣布將加入長堤港提供 24 小時全天候營運，以紓解貨櫃堆積如山的狀況，確保年底購物旺季送貨暢通。

美國其他港口亦面臨擁堵威脅。馬士基航運 7 月推出中國至諾福克港和巴爾的摩港的航線，數日前巴爾的摩港宣布，馬士基新東南亞、越南和中國貨船服務的第一艘貨船已抵達。

隨著美國、馬來西亞、新加坡、香港和上海的港口塞港惡化，聖誕節到來時零售貨架恐怕將會空空如也。

Shinyoung Securities 分析師 Um Kyung-a 表示：「航運公司與相關單位正試圖解決積壓貨品的問題，因為確實擔心許多年終商品永遠無法及時到達消費者手中。」

該分析師指出：「十月將是最具挑戰性的時期，但希望堵塞情況會從第四季開始緩和。」

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