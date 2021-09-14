達飛、赫伯羅德相繼凍漲 全球航運危機仍在

儘管世界第三大貨櫃航運公司達飛海運 (CMA CGM) 和全球第五大航商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 相繼宣布凍漲運費，但在天災、新冠疫情影響之下，全球航運危機仍在。

全球航運業收入創自 2008 年以來新高

由於供不應求的局面推動海運費飆漲，全球航運業收入創自 2008 年以來新高。

英國造船和航運市場分析機構 Clarkson Research Services 數據顯示，全球航運業 8 月日均收益高達 37,400 美元，創自 2008 年以來新高。

從 2020 開始，海運價格一直居高不下。近期德魯里 WCI 運價指數數據顯示，把一個 40 英尺標準貨櫃從上海至鹿特丹需要 14287 美元，年增 564%，推高了從玩具、家具、機械設備等各種商品的運輸成本。

達飛、赫伯羅德凍漲聲響起！同業措手不及

世界第三大貨櫃航運公司達飛海運 (CMA CGM) 無預警宣布，即期運價自 9 月 9 日凍漲至明年 2 月。全球第五大航商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 亦宣布，運費見頂將跟進凍漲。全球最大貨櫃航運公司馬士基、第六大貨櫃業者 ONE 亦傳將凍漲。

外傳達飛、赫伯羅德凍漲舉措讓同業措手不及 (圖片：AFP)

外傳達飛、赫伯羅德凍漲舉措讓同業措手不及。世界第二大航運公司地中海航運 (MSC)、韓國最大的海運 HMM 均拒絕就即期運價發表評論。

市場解讀凍漲原因

達飛 9 日聲明中表示，為加強客戶關係，為支持艱難的供應鏈因而凍漲即期運價。外界卻認為原因不僅於此，航運業正面臨日益加重的監管壓力。

上週三 (8 日) 美國聯邦海事委員會 (FMC) 官網發布聲明，中國交通部、美國海事委員會和歐盟召開全球航運監管峰會，討論了海運供需現況、海運業遭遇的困境，以及相關政府監管解決方案。外界解讀，此聲明明顯有意壓抑運價。

週一 (13 日) 美國農業出口商聯盟致函白宮，向拜登政府施壓，信中指控，航運公司越來越多地拒絕或取消出口貨物的預定，而頻繁航班延誤和取消，很少或根本沒有通知出口商，導致發貨延遲數週甚至數月。

除了監管壓力外，凍漲也是一種運價策略。

分析師表示，凍漲舉措可能會迫使達飛競爭對手審視自家定價政策。

某船運公司貨代張倩稱，凍結運價是船運公司鎖定近期利潤的一個策略。由於近期運價大漲，已有部分零售商取消近 30% 的訂單，使得貨櫃航運公司意識到持續漲價的嚴重性。

歐洲托運人委員會海運政策經理 Jordi Espin 稱，這可能表明全球經濟正在放緩，如果托運人同意以更高的價格簽訂長約，這將是一個主要問題。

聖誕節等旺季即將到來 全球航運危機仍在

海運承攬業與大型貨主 (託運人) 對凍漲消息反應冷淡。全球託運人論壇 (Global Shippers' Forum) 董事 James Hookham 稱，凍漲是不夠的，許多規模較小的托運人，恐怕聖誕節前就會破產。

業內人士認為，航運公司需要採取更多措施 (圖片：AFP)

業內人士認為，航運公司需要採取更多措施，抑制價格指數級上升，恢復行業的穩定。

儘管航運公司凍漲，但天災、疫情影響下，全球航運危機仍在，塞港、缺船、缺櫃、缺工、低準班率問題仍未解。

玩具公司 Basic Fun 表示，中輸美產品面臨延誤，一些產品被卡在海運貨櫃、一些產品則在中國工廠囤積，缺工、塞港危機讓聖誕節旺季玩具等產品至今仍有缺貨的疑慮。

中國貿易商表示，近期國際航運公司凍漲的行動無濟於事。

天津某大型貿易公司經理表示，受疫情影響，美國港口擁堵，不少貿易機構搶到船位困難重重，嚴重延誤、交貨，造成了巨額損失。

市場觀察人士表示，航運危機將拖累依賴消費的美國經濟，導致部分供應短缺，進一步推高美國通膨。