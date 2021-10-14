 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

中概券商遭官媒點名！富途、老虎證券ADR開盤急瀉逾15%

鉅亨網編譯羅昀玫
中概券商遭官媒點名！富途、老虎證券ADR開盤急瀉逾15% (圖片：老虎證券官網)
中概券商遭官媒點名！富途、老虎證券ADR開盤急瀉逾15% (圖片：老虎證券官網)
Tag
老虎證券富途牛牛人民網中國線上券商中概券商美國那斯達克個人信息保護法監管

週四 (14 日) 中國官媒《人民網》發文質疑「中國版 Robinhood」富途證券 (Futu) 和老虎證券 (Up Fintech) 等存在資訊安全風險，突遭點名的中概券商開盤股價急瀉。

《人民網》週四發文指出，中國《個人信息保護法》將於 2021 年 11 月 1 日起施行，立足於美、港股市場的跨境網路券商再度成為關注焦點。

該文指出，2019 年 7 月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局四部門委託，由全國信息安全標準化技術委員會、中國消費者協會、中國互聯網協會、中國網絡空間安全協會成立的 APP 違法違規收集使用個人信息專項治理工作組就發布通知，評估發現包括老虎證券、富途牛牛等 APP 在個資收集使用方面存在問題且未公開有效聯繫方式，並被要求整改。

該文對這些跨境網路券商抱持存疑，依據實測開戶流程，第一提出的疑點是，用戶個資收集是否安全？再者，用戶個資收集之後流去了哪裡？

該文指出，目前富途證券的母公司富途控股，以及老虎證券皆已在美上市，兩家公司均受到美國金融業監管局 (FINRA) 和美國證券交易委會 (SEC) 監管，可能會應美國監管單位提供用戶個資。

中國當局正尋求針對掌握超過 100 萬用戶個人資訊的運營者赴國外上市，必須向中國網路安全審查辦公室申報網路安全審查。

北京德恒律師事務所律師劉安邦認為，新法明確了監管部門對於境外的組織、個人存在個人信息處理的違法行為的，可以採取將其列入負面名單、限制或者禁止向其提供個資的監管措施。因此，富途、老虎等跨境網路券商在用戶資訊安全以及合法化、合規化方面存在風險。

受此消息影響，週四美股開盤，中概券商富途控股 (FUTU-US) 開盤跳水逾 15%、老虎證券 (Up Fintech) (TIGR-US) 暴跌逾 20%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
Futu Holdings Ltd - ADRUS-FUTUUP Fintech Holding Ltd - ADRUS-TIGR
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

萬元入手00898，增強財富競爭力

00898囊括5大疫苗品牌及最強指數報酬

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞