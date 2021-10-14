中概券商遭官媒點名！富途、老虎證券ADR開盤急瀉逾15%

週四 (14 日) 中國官媒《人民網》發文質疑「中國版 Robinhood」富途證券 (Futu) 和老虎證券 (Up Fintech) 等存在資訊安全風險，突遭點名的中概券商開盤股價急瀉。

《人民網》週四發文指出，中國《個人信息保護法》將於 2021 年 11 月 1 日起施行，立足於美、港股市場的跨境網路券商再度成為關注焦點。

該文指出，2019 年 7 月，受中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局四部門委託，由全國信息安全標準化技術委員會、中國消費者協會、中國互聯網協會、中國網絡空間安全協會成立的 APP 違法違規收集使用個人信息專項治理工作組就發布通知，評估發現包括老虎證券、富途牛牛等 APP 在個資收集使用方面存在問題且未公開有效聯繫方式，並被要求整改。

該文對這些跨境網路券商抱持存疑，依據實測開戶流程，第一提出的疑點是，用戶個資收集是否安全？再者，用戶個資收集之後流去了哪裡？

該文指出，目前富途證券的母公司富途控股，以及老虎證券皆已在美上市，兩家公司均受到美國金融業監管局 (FINRA) 和美國證券交易委會 (SEC) 監管，可能會應美國監管單位提供用戶個資。

中國當局正尋求針對掌握超過 100 萬用戶個人資訊的運營者赴國外上市，必須向中國網路安全審查辦公室申報網路安全審查。

北京德恒律師事務所律師劉安邦認為，新法明確了監管部門對於境外的組織、個人存在個人信息處理的違法行為的，可以採取將其列入負面名單、限制或者禁止向其提供個資的監管措施。因此，富途、老虎等跨境網路券商在用戶資訊安全以及合法化、合規化方面存在風險。

受此消息影響，週四美股開盤，中概券商富途控股 (FUTU-US) 開盤跳水逾 15%、老虎證券 (Up Fintech) (TIGR-US) 暴跌逾 20%。