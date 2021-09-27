傳富途赴港第二上市 拚年底掛牌

周一 (27 日) 外媒報導指出，富途 (FUTU-US) 考慮今年在香港第二上市。消息人士透露富途已經進行第二上市的籌備工作，並將於短期內以保密形式送交上市申請，目標是今年內成功掛牌。若以發行 5% 股份的規模計算，集資額約 7 億美元，相當 55 億港元。

消息指出，富途回香港第二上市，將由高盛及瑞銀擔任承銷商，目前在美股上市的富途市值達 135 億美元。

關於二度上市消息，該公司回應指出，富途已於第二季財報會議上做出過回應，富途財務長 Arthur Chen 表示：「我們留意到最近資本市場的一些變化和趨勢，公司也在積極進行這方面的研究，進行綜合評估。」

(圖片: AFP)

近年來富途積極在香港拓展業務，挾著有騰訊 (700-HK) 做為戰略投資人，配合銀彈攻勢，已在香港闖出名號。

富途 2021 年上半年營收 37.8 億港元，年增 221%，純益 17.3 億港元，年增 328.75%。2021 第二季經紀佣金及手續費收入為 7.98 億港元，年增 94.8%，占總營收的比重為 50.6%；利息收入 6.1 億港元，年增 193.6%；其他收入為 1.69 億港元，年增 140.5%。

富途在港股交易量達到 4473 億港元，年增 114%，香港有資產客戶數年增 270%，已連續多個季度實現年增率三位數的成長。截至 2021 年第二季，富途累計為 186 家企業提供 IPO 分銷及 IR 服務，快手 (1024-HK)、百度(9888-HK)、嗶哩嗶哩 (9626-HK) (俗稱 B 站)、京東物流(2618-HK) 等赴港上市均由富途擔任 IPO 承銷商或分銷商。

