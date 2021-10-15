本週前瞻 | 以太坊擴容方案 Optimism OVM 2.0 版將部署至 Kovan 測試網

週四，VPC Impact Acquisition Holdings 股東特別大會將對 Bakkt 與 VIH 的合併上市進行投票表決。

以太坊擴容方案 Optimism 的 OVM 2.0 版將於週四（10 月 14 日）部署 至 Kovan 測試網， 此後將於 10 月 28 日部署至以太網主網，屆時可能有 4 至 6 小時的停機時間。此前 Optimism 宣佈將升級爲 EVM 全兼容，此次更新是 Optimistic Ethereum 成立以來最重要的更新，意味着又朝着將原生以太坊帶到 L2 這一目標邁出了一大步。開發者將能夠一鍵部署合約，大家習慣使用的工具例如 DappTools、Vyper、Tenderly、Hardhat 也能在 Layer2 上運行 , 並且所有這些都是圍繞以太坊最安全的客戶端代碼庫構建的。

VPC Impact Acquisition Holdings 股東特別大會將在美國東部時間 2021 年 10 月 14 日 10:00 舉行，其中包括批准擬議的業務合併。此前，美國證券交易委員會（SEC）已經批准了加密貨幣交易所 Bakkt 與 VPC Impact Acquisition Holdings （VIH）的合併，允許 Bakkt 與 VIH 作爲一個實體上市，但仍需 VIH 股東投票批准。據 CoinDesk 之前的報告，此次合併上市後 Bakkt 估值或達 20 億美元。 Bakkt 首席執行官 Gavin Michael 在一份聲明中表示：「我們很高興達到這一里程碑，並期待與 VIH 成功完成擬議的業務合併。」

韓國加密交易平臺 Upbit 將於週三（10 月 13 日）起 暫停 向未驗證用戶提供交易和充提服務。並且根據韓國《特定金融交易信息報告和使用法》和《特定金融交易信息報告和監督規定》，Upbit 已於 10 月 6 日履行客戶覈查義務，對 10 月 6 日後未實名驗證存取款的賬戶限制韓元市場交易，未通過身份驗證的用戶單次交易不能超過 100 萬韓元。全球監管浪潮下，韓國正在重拳整頓加密貨幣市場，除了爲了打擊洗錢等違法犯罪行爲於今年三月落地的《特定金融信息法》，還將從 2022 年 1 月分開始對每年超過 250 萬韓元的數字貨幣收入徵收 20% 的資本利得稅。韓國企劃財政部部長洪楠基表示，「根據實名賬戶的使用，徵稅必要的基礎設施已經到位，進一步推遲徵稅計劃會損害政府政策的可靠性，所以從法律穩定性或政策可信度的角度出發，很難重新調整、推遲虛擬資產課稅。」隨着韓國交易所洗牌及各種監管政策的落地，韓國加密貨幣行業會越來越正規化。

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10 月 16 日